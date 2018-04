Buffon mortificado con decisión arbitral

Buffon, expulsado en el último minuto por reclamar una polémica jugada, compareció ante los micrófonos y se quejó del penal que acabó con la Juventus en esta Champions League.

EL PARTIDO: “Estoy bien, la vida sigue. Estoy feliz y orgulloso de mi equipo. Hicimos real algo que parecía imposible, es una pena que acabara así”.

EL PENAL: “Yo estaba muy cerca, como el árbitro y el juez de área. Si pitas un penal así en el minuto 93 no eres un hombre, eres un animal. El árbitro no tiene corazón, tiene un cubo de basura. Un buen árbitro no rompe el sueño de un equipo en el 90′.

Finalizó: “Le he dicho a Ramos que merecían pasar. Pero cuando se llega a estos escenarios, con estos jugadores… Si no tienes personalidad, quédate en la grada comiendo patatas con tu mujer. Ha mandado nuestro corazón a la basura”.