Roban más de 100 mil soles de empresa BITEL

Local se encuentra ubicado a media cuadra de Plaza Mayor

Más de 100 mil soles se robaron de tienda BITEL ubicado en Jr. Del Comercio N° 749. Los malhechores utilizaron herramientas especializadas para hacer un forado por la parte trasera del local y llevarse equipos de última tecnología, computadoras, laptops entre otras cosas de valor.

Al lugar llegaron agentes de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) a fin de recoger las evidencias necesarias que los conduzca a resolver este nuevo latrocinio que por la modalidad tiene mucha similitud con el robo a la empresa CaxaGas.

El Propietario del local Gonzalo Idrogo dijo que no se explica cómo los hampones lograron hacer el forado a donde incluso ingresaron una escalera, al parecer, refirió que habrían utilizado la casa vecina para ingresar aprovechando de la ausencia de sus propietarios, comentó.

El indignado y preocupado propietario indicó que ha dejado todas las investigaciones a cargo de los peritos de la policía nacional y de los especialistas de la DIVINCRI a fin de dar con los responsables.

Precisó además que no sospecha de nadie “esos detalles los viene investigando la policía, pero me parece raro que los delincuentes hayan sabido donde están ubicados los cables de las cámaras romperlas y llevarse el BTR para no dejar huellas ni pistas de su latrocinio”, comentó.

Las primeras investigaciones revelan que los delincuentes tuvieron bastante tiempo para hacer el forado, ingresar herramientas y llevarse todos los equipos de valor. Se cree que los delincuentes ingresaron al local entre las dos y tres de la mañana.

No descartan alguna filtración interna de información. Los ladrones sabían perfectamente que la oficina no contaba con sistema de alarma. Y esa información solo lo sabían algunas personas que trabajan en este local.

DATO

Violentaron los mostradores y el almacén central, en donde estaban guardados decenas de smartphones de alta gama.