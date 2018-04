El regreso de Neymar estaría cerca

La recuperación de Neymar Jr. avanza según lo previsto. Así lo rubrica el último comunicado médico publicado por el Paris Saint-Germain en su web oficial este viernes.

La evaluación llevada a cabo por el doctor Rodrigo Lasmar ha determinado que la lesión del astro brasileño evoluciona de forma correcta y, por ello, autoriza al jugador a iniciar la rehabilitación específica de su tobillo derecho.

Por otra parte, el paulista podrá empezar a caminar sin ninguna ayuda, logrando de forma progresiva el apoyo completo del pie.

Entre tanto, por la fecha 33 de la Ligue 1, PSG recibe la visita de Mónaco, 2 de la tarde (hora peruana), su perseguidor en la tabla en uno de los partidos más atractivos de la jornada en Francia.

El equipo de París espera ratificar su dominio en un torneo en el que tiene 14 puntos de ventaja sobre el club del Principado, que encara esta recta final con la idea de sumar el máximo de puntos posible. Ambos están en la próxima Champions League. Falcao sería titular y espera ser protagonista ante el gigante de la capital.

PROGRAMACIÓN, LIGA FRANCESA (HORA PERUANA)

SÁBADO 14 10:00 a.m. Lyon vs. Amiens, 13:00 p.m. Rennes vs. Metz/ Caen vs. Toulouse/ Nantes vs. Dijon/ Estrasburgo vs. Saint-Etienne/ Lille vs. Guingamp

DOMINGO 15 8:00 a.m. Montpellier vs. Bordeaux, 10:00 a.m. Troyes vs. Marsella