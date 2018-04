ENTREVISTA “Hay que erradicar la corrupción para dar un salto cualitativo hacia el futuro”

Panorama conversó con el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Juan Varilias, quien desde ayer participa en la VIII Cumbre de las América. A continuación sus declaraciones:

Por: Pedro Aliaga Correa

– ¿Qué significado tiene para el Perú la VIII Cumbre de las Américas?

– Hemos tenido previo a este evento dos sesiones, creo interesantes, vigentes y necesarios de comenzar a difundir y trabajar. Se está desarrollando todo este evento bajo un contexto regional de América, de los países de Américas a los que se los está, yo diría, poniéndolos en valor. Dentro de ello también el rol de género, de las pequeñas y medianas empresas, el tema educativo, del ingreso cada vez a los mercados digitales, la modernidad viene por aquí y tenemos que estar atentos a todos estos temas al margen del desarrollo de una infraestructura adecuada.

Definitivamente creo que los conceptos que se están desarrollando son necesarios de seguir, trabajando, ampliando, desarrollando y, sobre todo, ponerlos en marcha. El concepto es que la educación tiene que llegar a todos y necesariamente parte del hogar, las escuelas son formadoras, la educación básica es más importante de lograr, ha sido el primer día de la Cumbre Empresarial y concluye con la llegada de muchos presidentes que han venido al Perú a hacer un debate, una conversación con ellos y el público empresario.

– Se va a hablar de gobernabilidad y corrupción, problemas que se están viviendo en el país.

– Sí. Se está conversando mucho, el presidente del BID lo ha dicho claramente que es un tema que hay que buscar que erradicar, no solamente erradicar, sino acelerar su erradicación para poder dar un salto cualitativo hacia el futuro.

NO VINO

TRUMP

– ¿Repercutirá en algo la no asistencia del presidente de EE. UU., Donald Trump?

– Ha sido lamentable la decisión del presidente, seguramente Trump ha tenido necesidades más importantes que resolver en su país y no ha podido asistir, pero viene el representante que es el primer vicepresidente que hará de presidente, se conversará de alguna manera con él, claro no es lo mismo, pero igual EE. UU. estará bien representada y la repercusión de la no asistencia del presidente Trump generó un tema de expectativa, todo el mundo quería verlo, conocerlo un poco más de cerca, no ha sido posible, habrá otra ocasión, pero la Cumbre sigue avanzando, ahora mismo estamos en una espacio de descanso, hay mucha asistencia empresarial de los países de Latinoamérica, en especial de todos, de Europa, del extranjero y de Norteamérica también, todos están acá.

TAMPOCO

MADURO

– Tampoco llegó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

– Ese es un tema que pasa por lo político definitivamente, sabemos cuál es la situación lamentable de Venezuela, es algo que los latinos no queremos que eso exista en ningún otro país, también sabemos que eso tendrá su tiempo y seguramente muchas personas estarán trabajando un proceso de solución y salida de Venezuela, el Perú, como muchos países latinos, está dándole acogida a los refugiados de Venezuela, dándoles un tratamiento especial, permitiendo que estos trabajen y puedan remesar algún dinero a sus familiares.

– En forma paralela se realiza una Cumbre de los Pueblos.

– Yo estoy enterado de eso por la prensa, nada más, no he recibido ninguna información hasta este momento y definitivamente para mí, desde mi punto de vista, es de mal gusto, creo que hay otros espacios para pedir lo que se quiere pedir, pero tratar de empañar un evento de esta magnitud acá en Lima, por los mismo peruanos y los mismos limeños, me parece un despropósito, no concuerdo con eso. Como siempre digo, siempre hay espacios para dialogar y momentos adecuados para hacerlo, pero no malogremos el esfuerzo que está haciendo el país y el sector privado en construir una buena imagen del Perú para el mundo.

EXPORTACIONES

VAN EN CAMINO

– ¿Cómo van las exportaciones en el Perú?

– Diría bien, en camino, hacia lo que se ha planeado al cierre del 2018, que es llegar a sobrepasar los 50 mil millones de dólares en exportaciones totales con un crecimiento importante del sector agrario y por supuesto minero también. Pero a lo que va del primer bimestre, el Perú, comparado con el periodo del mismo año anterior, se ha crecido más o menos como algo de 12 % por encima, siendo enero un mes de mayor crecimiento con casi 22 %, obviamente impulsados en este sentido por la minería y por la agroindustria.

– ¿Hay nuevos mercados para los productos peruanos de exportación?

– El último tratado celebrado por Perú es el de Australia, es un mercado nuevo con el cual se está llegando muy poco, pienso que este año es un tema de producción, esperemos que el próximo año los pedidos crezcan, ya hay presencia de productos peruanos en Australia, sobre todo alimentos, espero que esto crezca más, no solamente en alimentos, también en otros sectores, vamos a impulsarlos a ese nuevo mercado, haremos una misión empresarial, la vamos a organizar, vamos conversar con la Embajada de Australia en Perú para ver cómo vamos a organizarlo y además creo que hay países que hay que profundizar más los tratados que tenemos, como es el caso de la Comunidad Europea, del mismo EE. UU. y países del Asia en especial.

CAJAMARCA

Y TRUJILLO

– ¿Cómo ve el emprendimiento de empresarios cajamarquinos y trujillanos?

– En Cajamarca no he estado mucho tiempo, he estado haciendo turismo alguna vez, tengo planeado en estos próximos meses visitar Cajamarca para ver cómo podemos, desde Lima, apoyar el emprendimiento exportador, ahora mismo hemos levantado algunas empresas para el programa de apoyo a la internacionalización y vamos a ver si hay empresas desde Cajamarca. Voy a tratar que se incluyan algunas en este programa de apoyo a la internacionalización.

– ¿Y en cuanto a Trujillo?

– Trujillo va bien, Trujillo tiene una agroindustria potente, tiene temas de confección en cuero, están avanzando, eso se va ir consolidando en la medida que tengamos un escenario adecuado para seguir compitiendo a nivel internacional.

– El excanciller Francisco Tudela ha declarado que los intereses de Estados Unidos en la región están olvidados, a propósito de la no llegada del presidente Trump a Perú.

– Son expresiones del excanciller Tudela, no necesariamente debemos compartirlas, pero creo que Estados Unidos es un socio aliado estratégico muy importante, creo que lo manifestado por Trump tendrá también que pasar por el Congreso y otros miembros del Gobierno para viabilizarlos o no, hay mucho por hacer todavía, creo que la intención de Estados Unidos no es esa en el fondo, pero seguiremos trabajando, desde donde nos corresponda, para viabilizar o influenciar en que las cosas avancen en lugar de interferir.