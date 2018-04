Partidazo en el Veltins Arena

En uno de los encuentros más parejos, este domingo el Schalke 04 recibe al Borussia Dortmund en la continuación de la fecha 30 de la Bundesliga. Los dirigidos azules vienen con el objetivo de mantenerse en zona de Champions League.

Tras la victoria de 3-0 sobre el Stuttgart, los amarillos alcanzaron los 51 puntos que por ahora los tienen como terceros de la clasificación general. Las anotaciones para el Dortmund llegaron a cargo de Christian Pulisic, Michy Batshuayi y Maximilian Philipp; estos 2 últimos marcaron su séptimo tanto de la temporada y son líderes del equipo.

Mientras tanto, el Schalke 04 sufrió una dolorosa derrota de 3-2 en su visita al Hamburgo, y ahora se mantiene con 52 unidades por debajo del líder Bayern Múnich. Después del partido de este domingo, volverá a jugar en casa frente al Eintracht Frankfurt en las semifinales de la Copa de Alemania.

PROGRAMACIÓN, BUNDESLIGA (HORA PERUANA)

SÁBADO 14 8:30 a.m. Hertha Berlín vs. Colonia/ Leverkusen vs. Frankfurt/ Hoffenheim vs. Hamburgo/ Stuttgart vs. Hannover 96, Bayern Munich vs. Monchengladbach

DOMINGO 15 8:30 a.m. Schalke 04 vs. Dortmund, 11:00 a.m. Werder Bremen vs. Leipzig