Presentan candidatas para certamen “Miss Perú Cajamarca”

Por. Jorge García

En las instalaciones de un céntrico hotel de la ciudad, se desarrolló la presentación de las candidatas al Certamen de Belleza “Miss Perú – Cajamarca”.

Diez candidatas competirán para tentar esta corona. Durante su presentación realizaron un desfile para mostrar sus cualidades personales y atributos físicos por las que han sido seleccionadas para participar en este concurso de belleza.

Richard De La Cruz, organizador del evento, habló sobre el proceso de selección de las candidatas. “Primero se realizó un casting abierto, en donde todas las chicas podían participar. Luego un jurado calificador evaluó a las interesadas para finalmente seleccionar a las diez candidatas”.

“Como todos ustedes han podido apreciar, todas son estudiantes de carreras o profesionales con estudios culminados. Algunas ya tienen experiencia en certámenes de belleza, pero para nosotros todas ellas parten de una misma base “cero” para prepararlas en igualdad de condiciones” manifestó.

Las candidatas son Camila Becerra, Grecia Córdova, Ivonne del Castillo, Fernanda Horna, Alejandra León, Katherine Mantilla, Kristy Rodríguez, Araceli Soto, Lorena Valera y Celeste Rabanal.

Finalmente, cabe indicar que la presencia de Katherine Mantilla Vigo, (Ex reina del Carnaval de Cajamarca 2015) causo particular interés entre los medios de comunicación. La indicada soberana manifestó a los hombres de prensa que “Siempre me ha gustado esta carrera. Es por ello que decidí presentarme a este concurso, con el fin de poder seguir representando a Cajamarca, pero ahora a otro nivel. Lo único que puedo agregar es que le voy a poner las mismas ganas que ya demostré anteriormente, y espero tener una nueva oportunidad de representar a nuestra región”.