Barcelona rotará equipo en Balaídos

Barcelona vs. Celta de Vigo: se enfrentarán hoy (2:00 pm. por ESPN 2) en el marco de la jornada 33° de la Liga española. El cotejo se celebrará en el Estadio de Balaídos y posiblemente no juegue el delantero argentino Lionel Messi.

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, indicó que hoy hará rotaciones en el partido de Liga española que el cuadro blaugrana disputará ante el Celta en Balaídos, pensando en la final de la Copa del Rey.

El técnico de Barcelona no descartó que uno de los jugadores que tenga descanso en Vigo sea Lionel Messi.

En Balaídos intentarán dar un paso más hacia el título, con un once con algunos jugadores no habituales y en el que tampoco estará el centrocampista Ivan Rakitic, que el pasado miércoles fue operado de una fractura de un dedo de una mano. Valverde, no obstante, confía en que el croata esté “disponible para la final”.

Enfrente tendrá a una Celta que ha goleado (4-1 y 4-3) al Barcelona en sus dos últimos duelos en Balaídos, aunque esta temporada cayó eliminado ante los azulgranas en los octavos de final de la Copa del Rey.

PROGRAMACIÓN, LIGA ESPAÑOLA (HORA PERUANA)

HOY: 12:30 p.m. Deportivo vs. Sevilla, 2:30 p.m. Villarreal vs. Leganés

MAÑANA: 12:30 p.m. Valencia vs. Getafe/ Espanyol vs. Eibar, 2:30 p.m. Real Madrid vs. Ath. Bilbao

JUEVES: 12:30 p.m. Real Sociedad vs. Atlético Madrid/ Alavés vs. Girona, 2:30 p.m. Betis vs. Las Palmas/ Levante vs. Málaga