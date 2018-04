Copa Libertadores: Gremio visita Paraguay

El Cerro Porteño afronta la tercera jornada de la Copa Libertadores colocado en el liderato de su grupo, algo inesperado si tenemos en cuenta que comparte grupo con el poderoso Gremio, actual campeón de esta copa en su última edición y su rival en este encuentro. El choque entre ambos se producirá además en tierras paraguayas, en el mítico estadio de La Olla.

Cerro Porteño está pisando con paso firme y se ha impuesto en los dos lances que ha disputado hasta ahora en la competición internacional; por 0-2 ante el Monagas venezolano y por 2-1 ante el Defensor Sporting uruguayo. Esto les sitúa como líderes en solitario con 6 puntos. Además, el equipo de Luis Zubeldía acumula ya 5 partidos consecutivos sin perder, con 1 empate y 4 victorias.

El Gremio terminó la pasada campaña de la Serie A brasileña en cuarta plaza y se proclamó campeón de la Copa Libertadores. Hablamos de un cambiando extraordinariamente ofensivo, donde se amalgama un gran número de jugadores con mucho gol, como Everton Sousa o Luan Vieira, por mencionar algunos. De cara a esta campaña han perdido algunas piezas importantes, como por ejemplo la del goleador Lucas Barrios, pero no parece haberles afectado demasiado, ya que han sumado 8 victorias, 1 empate y 1 derrota en sus 10 últimos partidos.

PROGRAMACIÓN, COPA LIBERTADORES (HORA PERUANA)

HOY: 5:15 p.m. Defensor Sporting vs. Monagas, 7:30 p.m. Cerro vs. Gremio/ Millonarios vs. Deportivo Lara