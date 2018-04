Inter apunta a Benzema

El equipo italiano quiere figurar en la UEFA Champions League 2018-2019, y además, de reforzar el centro del campo, también quiere hacerlo en el ataque y Karim Benzema es el más reciente objetivo de los “Negriazules”.

Los lombardos ofrecieron a los “Blancos” 60 millones de euros fijos por el galo más variables que rondan los 20 millones más lo que ascendería la propuesta a 80 millones.

Y Florentino Pérez presidente de la “Casa Blanca” se frota las manos, ya que la oferta del Inter es el doble de lo que ofrecieron Arsenal y Borussia Dortmund por Karim recientemente.

Aunque el mandamás del Real Madrid no puede festejar del todo, ya que Benzema avisó que solo se va del Madrid si es a uno de los grandes de la Premier League de Inglaterra.

