POLÍTICA LOCAL Trujillanos opinan sobre precandidatos al sillón municipal y regional

Como bien se sabe las elecciones municipales y regionales están prácticamente a la vuelta de la esquina, por ello Panorama Trujillano recorrió algunas calles de Trujillo para conocer las diferentes opiniones sobre los precandidatos al sillón municipal y regional.

“Del partido Súmate, justamente leí que ya presentó a sus precandidatos, pero no puedo decir nada más porque nunca escuché de los señores, lo que sí, es que si su partido político lo ha elegido es por algo pues”, manifestó, Alberto Flores.

“Mire de partidos políticos no se mucho, pero según lo que se ha escuchado en algunos medios ya hay algunos precandidatos a la alcaldía de Trujillo, no recuerdo ahora sus nombres, pero ya me parece muy pronto para lanzar su precandidatura, aun faltando algunos meses para las elecciones”, aseveró, Abel Hurtado.

“Si he escuchado del partido Acción Popular, por Yuri Armas que siempre sale en la televisión y creo que se va lanzar para el gobierno regional, si es así, pues que le vaya bien, yo ya no deseo el mal porque igual todos hacen malas cosas, así que ojalá que el que sea alcalde o gobernador haga bien las cosas”, afirmó, Milagros Paredes.

“A esos señores de Súmate y Acción Popular no los conozco ni en pelea de perros, además ya para que opinar, la política actualmente no vale la pena”, expresó, Omar Julca.

“Los partidos políticos lanzan precandidatos como cancha, me parece que deberían demorarse más y elegir a un buen líder, ya que esa es la persona que nos va a gobernar por decirlo de alguna manera”, afirmó, Sebastián Chavez.

“Desconozco quienes serán los candidatos oficiales, bueno, pero eso aún no hay, están ahorita los precandidatos, según eh visto algunos han salido a hacer caravanas, pero ya es cosa de ellos, sé que todos tiene sus seguidores por el partido, pero de ahí a ganar es otra, cosa, ojalá esta vez sí se elija a un buen alcalde que por lo menos haga buenas obras en Trujillo”, manifestó, Andrea Armas.

“No conozco la carrera de los precandidatos que me menciona, pero bueno si ya están elegidos, ojalá propagan cosas buenas”, expresó, Alex Horna.

Los trujillanos desconocen sobre los precandidatos a la alcaldía de Trujillo y Gobierno Regional de La Libertad, por lo que no opinaron más a fondo, sin embargo, algunos manifestaron que esperan que él que sea nuestro próximo alcalde o gobernador sea buen líder.