Barcelona robó puntos en Balaídos

Celta de Vigo igualó 2-2 como local ante el Barcelona, que presentó algunas variantes en su once inicial. Los azulgranas le llevan 12 puntos al Atlético Madrid, que juega mañana.

Con Lionel Messi y Luis Suárez en la banca de suplentes, Barcelona se puso arriba en el marcador a los 36 minutos con gol de Ousmane Dembelé. Sin embargo, antes del descanso Jonny consiguió la igualdad.

Los catalanes volvieron a tomar ventaja en el minuto 64, ya con Messi en cancha, por medio de Paco Alcácer. Sergi Roberto vio la roja a los 71 y Celta se fue en busca del empate. El 2-2 lo anotó Iago Aspas sobre a los 82 minutos.

Barcelona sumó 83 puntos y es cómodo líder, mientras que Celta, con 44 unidades, está noveno.

PROGRAMACIÓN, LIGA ESPAÑOLA (HORA PERUANA)

HOY: 12:30 p.m. Valencia vs. Getafe/ Espanyol vs. Eibar, 2:30 p.m. Real Madrid vs. Ath. Bilbao

MAÑANA: 12:30 p.m. Real Sociedad vs. Atlético Madrid/ Alavés vs. Girona, 2:30 p.m. Betis vs. Las Palmas/ Levante vs. Málaga