Flamengo recibe acalorada despedida

Cerca de 50 mil hinchas de Flamengo asistieron la mañana de ayer al estadio Maracaná para observar los entrenamientos del primer equipo y brindarle su apoyo incondicional con miras a su choque de hoy ante Santa Fe por la Copa Libertadores.

Los torcedores respaldaron a cada uno de los jugadores del ‘Mengao’, sobre todo a Paolo Guerrero, quien viene entrenando muy fuerte para ponerse a punto y jugar ni bien cumpla con su sanción impuesta por Fifa.

Al final de la práctica, los peruanos Paolo Guerrero y Miguel Trauco posaron junto con el resto del plantel de jugadores de Flamengo para los lentes de los fotógrafos, teniendo como fondo el bosque de banderas que mostraron los hinchas del ‘Mengao’.

PROGRAMACIÓN, COPA LIBERTADORES (HORA PERUANA)

HOY: 5:15 p.m. The Strongest vs. Atlético Tucumán, 7:45 p.m. Independiente vs. Corinthians/ Flamengo vs. Santa Fe/ Libertad vs. Peñarol