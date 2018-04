Copa Libertadores: Gremio no pudo en Paraguay

Por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores, Cerro Porteño igualó sin goles frente a Gremio de Porto Alegre.

En partido jugado en Asunción, el ‘Ciclón’ defendió su posición en el grupo y llegó a los 7 puntos, seguido del campeón defensor con 5 unidades. Más atrás se encuentran Defensor Sporting (4) y Monagas de Venezuela sin puntos.

El cuadro de Millonarios de Colombia venció por 4-0 a Deportivo Lara de Venezuela en partido válido por el grupo G de la Copa Continental.

Con la vuelta del entrenador, Miguel Ángel Russo a la banca de suplentes, el cuadro cafetero pudo conseguir la victoria gracias a un hat-trick de Ayron del Valle, además del gol de Eliser Quiñones, quienes le dieron el triunfo al cuadro ‘embajador’.

Por la tercera fecha del Grupo A, Defensor Sporting consiguió su primera victoria en el torneo por 3 -1 dejando a Monagas de Venezuela sin lograr sumar punto alguno y a un paso de la eliminación.

PROGRAMACIÓN COPA LIBERTADORES (HORA PERUANA)

HOY: 5:15 p.m. Racing vs. Vasco da Gama, 7:30 p.m. U. de Chile vs. Cruzeiro/ Emelec vs. River Plate/ Alianza Lima vs. Junior

TABLA DE POSICIONES

GRUPO 1

# Clubes PJ PG PE PP PTS 1 Cerro Porteño 3 2 1 0 7 2 Gremio 3 1 2 0 5 3 Def. Sporting 3 1 1 1 4 4 Monagas 3 0 0 3 0

GRUPO 5

# Clubes PJ PG PE PP PTS 1 Racing Club 2 1 1 2 4 2 U. de Chile 2 1 1 0 4 3 Vasco 2 0 1 1 1 4 Cruzeiro 2 0 1 1 1

GRUPO 7