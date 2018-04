ENTREVISTA – “No habrá reconciliación política entre Kenji y Keiko Fujimori, pero sí familiar”

La congresista Tamar Arimborgo Guerra, de la bancada de Fuerza Popular, en diálogo con Panorama habló sobre la relación de los hermanos Kenji y Keiko Fujimori, el voto de confianza al Gabinete Ministerial que encabeza César Villanueva, entre otros temas de actualidad. A continuación sus declaraciones:

Por: Pedro Aliaga Correa

– ¿Cómo integrante de la Comisión de la Mujer y la Familia nos puede decir qué temas está tratando?

– Estamos tratando un tema muy importante que es la prevención del embarazo precoz, estamos buscando que las buenas acciones de los hospitales que actualmente vienen trabajando la prevención del embarazo precoz en Huaycán, se replique al interior del país.

– ¿Nos puede dar detalles?

– Estamos recogiendo la mayor información y viendo que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, lejos de estar malgastando su presupuesto en oficinas, en gente, vaya al campo, trabaje en el campo; que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, lejos de estar alquilándose tremendos espacios en zonas residenciales, vaya al campo con su presupuesto, hagan su trabajo al interior del país.

– ¿Su bancada ya tiene decidido su voto al Gabinete Villanueva?

– El viernes (mañana) nos vamos a reunir con el premier César Villanueva y le vamos a dar algunas luces de qué es lo que nosotros esperamos, y entendiendo que cada región tiene su propia agenda, sus necesidades prioritarias, entonces no se puede estar manejando el Perú solo desde Lima. El viernes (mañana) a las 5:00 p. m. nos vamos a reunir con el premier, dependiendo de esa reunión y a todos los acuerdos arribados, vamos a tomar una decisión, pero tengo la esperanza y pienso que la mayor parte de congresistas de Fuerza Popular tenemos esperanza en el gobierno de Martín Vizcarra.

KENJI VS. KEIKO

– ¿Cuál es su apreciación de la discordia entre los hermanos Kenji y Keiko Fujimori?

– Creo que Keiko Fujimori ha sido clara al decir que hace meses no tiene relación cercana con Kenji, no ha visto a Kenji, Kenji no tenía nada que argumentar, ni en contra de Fuerza Popular, ni en contra de su hermana, por eso simplemente él atinó a decir que desconocía, creo que en algún momento de incomodidad, en un momento de fastidio, él haya dicho cosas que actualmente ya viene haciendo mea culpa y buscando un arrepentimiento diría yo, no lo sé.

– ¿Puede haber una reconciliación entre ellos?

– En el plano político no, definitivamente no va por cuerdas separadas, en el aspecto político Fuerza Popular marcó ya su ruta, su hoja de ruta, y obviamente el Perú está primero, pero en el aspecto filial o en el aspecto familiar entiendo yo que seguramente, bueno creo que ellos lo van a manejar, entiendo, en estricto privado, pero en el plano político no. Fuerza Popular es una institución política, tiene visión, misión, objetivos generales, específicos, tenemos una visión de país y no creo que nos pudieran exigir una conversación con esos diez congresistas que traicionaron al pueblo peruano, que traicionaron a la bancada de Fuerza Popular.

KEIKO CAE

AL 15 %

– La pelea entre ellos ha mermado en la intención de voto a Keiko, ha caído del 27 % al 15 %?

– No para nada, son lecturas del momento, entendiendo también que Fuerza Popular ahora es algo que todos los medios de comunicación te invitan, te vuelves la vedette del momento, de eso saben aprovecharse muy bien algunos congresistas, entonces como quieren ser la vedette del momento empiezan a hablar en contra de Fuerza Popular, a ellos también se suma la prensa antifujimorista que obviamente le da de alma a Fuerza Popular. Kenji en su momento era el engreído de la prensa, hablaba en contra de Fuerza Popular, pero ahora nadie lo llama para una entrevista, entonces la asonada mediática que se mueve en contra de Fuerza Popular es atroz, imagínese que quieren ahora justificar la salida de (Pedro Pablo) Kuczynski, Kuczynski salió por ciertos actos de corrupción y está siendo investigado, entonces ahora quieren justificar su salida diciendo que por una bronca de hermanos, salió PPK. No es así.

LIBERACIÓN DE

TERRORISTAS

– ¿Qué opina de la excarcelación del cabecilla senderista Osmán Morote y de Margot Liendo?

– Indignante, indignante, es una actitud que avergüenza, realmente el Poder Judicial lejos de corregir las deficiencias, los errores ocasionados en su momento por los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, simplemente se hizo de la vista gorda. Indignante, el pueblo peruano tiene que alzar su voz de protesta, ahora tienen policías cuidando a esos terroristas ¿Tenemos tanta seguridad en el país que designamos policías para cuidar a terroristas? Cuando el ciudadano de a pie está en constante peligro, indignante, el pueblo peruano tiene que alzar su voz de protesta inmediatamente.

ÉTICA EN

CRISIS

– La Comisión de Ética sigue en crisis pero ha tomado una posición respecto a su colega de bandada Yesenia Ponce.

– Bueno, la posición de nuestra bancada desde un inicio estuvo inclinada para investigar a Yesenia Ponce, la primera vez Yesenia Ponce se salvó en el Pleno del Congreso, no en la Comisión de Ética que había pedido la investigación, pero como la Comisión de Ética solo elabora un dictamen, eso tiene que pasar al Pleno del Congreso para que sea aprobado o negado, en este caso el Pleno apoyó a Yesenia Ponce, que hizo su defensa en el Pleno, ahora entiendo que nuevamente la Comisión de Ética ha elaborado un dictamen que estará pasando al Pleno y creo que su suerte ya ha sido echada.

– ¿No hay blindaje de Fuerza Popular?

– No, nunca lo hubo, la primera vez, le repito, fue el Pleno del Congreso que escuchó a Yesenia Ponce y decidió apoyarla, que llevó inclusive a que el presidente de la Comisión de Ética renuncie, ahora sale un dictamen que la favorece, pero la mayor parte de congresistas no se sienten de acuerdo, entonces el Pleno del Congreso nuevamente va a tomar una decisión.

– ¿Y sobre el caso del congresista de Alianza Para el Progreso, Benicio Ríos?

– La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria va a tocar en su momento este punto y vamos a tener una posición más clara, pienso que toda persona es totalmente inocente hasta que no se le demuestre lo contrario, es el principio pro reo, es un principio en el Derecho, entonces ellos van a tener que demostrar su inocencia, no solamente él, son más de tres congresistas que están bastante comprometidos lamentablemente, son hechos que se han suscitado antes de que sean parlamentarios, es un poco difícil su situación, pero tienen igual esa situación de que la duda favorece al reo.