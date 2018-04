Solo vale ganar

Alianza Lima chocará con Junior de Barranquilla por la fecha 3 del Grupo 8 de la Copa Libertadores , en la que solo vale la victoria. Los ‘íntimos’ solo han podido sumar una unidad en el torneo y es clave que puedan sumar los 3 puntos hoy en Matute.

Los dirigidos por Pablo Bengoechea saben que esta puede ser la última oportunidad para seguir con vida en el torneo continental y, por ello, pondrán a su mejor oncena con el fin de vencer al equipo de Alberto Rodríguez, quien no jugará por lesión.

Alianza llega tras caer 2-0 ante Palmeiras, en Brasil, y no pueden ceder más puntos en la presente edición de la Copa Libertadores, si es que desean seguir con la ilusión de pasar a la siguiente fase. Para conseguirlo, deberán hacer respetar la casa ante los colombianos y para ello el apoyo del hincha será fundamental.

Junior, por su parte, no ha tenido la performance esperada en el torneo más importante del continente. El equipo del peruano Alberto Rodríguez no han sumado ni un solo punto e intentarán lavarse la cara ante los ‘íntimos’, aunque no podrán contar con su goleador, Teófilo Gutiérrez, quien, al igual que el ‘Mudo’, quedó descartado por lesión.

El partido entre Alianza Lima y Junior de Barranquilla se disputará hoy en el estadio Alejandro Villanueva a las 7:30 p.m. y el árbitro del duelo será el ecuatoriano Roddy Zambrano. La transmisión estará a cargo de Fox Sports 3.