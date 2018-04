A defender la punta

Deportivo Hualgayoc y Carlos A Mannucci protagonizarán uno de los espectáculos más importantes de la tercera fecha del Torneo de Segunda División 2018, el cual se llevará a cabo en el estadio José Gálvez Egúsquiza – Hualgayoc. El partido está pactado para este domingo a las 3:30 de la tarde.

El profesor Orlando Maltese y su grupo al mando rescataron un punto de oro en Pacasmayo al igualar 1-1 con Willy Serrato. De esta manera, el club cajamarquino logró sumar su cuarta unidad en la tabla, y ahora se afila entre los primeros lugares para ser gran candidato al título. El tiempo que lleva en desarrollo el campeonato es muy prematuro, pero Hualgayoc ya se está encaminando para el protagonismo.

La misma tranquilidad no es para los carlistas, pues hasta ahora no han podido celebrar de acuerdo a las expectativas que había. En casa, Juan Aurich no les permitió celebrar al haber empatado 1-1 por el clásico norteño. El Tricolor tuvo todo para liquidar el triunfo parcial que sostenía; sin embargo, no aprovecharon sus ocasiones y la terminaron sufriendo, e incluso casi pierden sobre el final. El estratega José Soto se encuentra armando las estrategias necesarias para cortar este inicio negativo.