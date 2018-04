Un joven cajamarquino lanza una interesante propuesta que busca la acogida y el financiamiento para su ejecución. Propuesta innovadora que brindará un servicio a la comunidad y que alternativamente puede ser explotada con paneles publicitarios

¿QUÉ ES PES?

PES – “Punto de Energía Solar”, diseño en proceso de patente de un circuito solar, ubicado en la parte superior de un poste metálico, adaptado con puertos USB, donde se podrá conectar y recargar simultáneamente hasta 10 equipos y/o dispositivos, por 5 años con el 100 % de eficiencia, las 24 horas del día.

¿CÓMO FUNCIONA EL PES?

El “PES” funciona mediante un panel solar de alta eficiencia, que transforma los rayos solares en una corriente eléctrica constante e ilimitada y gracias a su batería almacena energía para su rendimiento de día sin mucho sol o lluvia y/o de noche.

¿CÓMO UTILIZARLO?

El “PES” solo tiene que ser ubicado en un lugar donde le de los rayos del sol, y luego conectar el dispositivo mediante cable USB para que miles de personas puedan recargar su celular de forma gratuita, sin importar donde esté; campo, ciudad, desierto, playa, altura o valle.

¿EXISTE ALGÚN RIESGO AL UTILIZARLO?

El PES no representa ningún riesgo para ningún usuario niño o mayor, ya que la energía que brinda es imperceptible e inofensiva a nuestros sentidos, pero eficiente y útil para recargar dispositivos.

¿CUANTO TIEMPO DE VIDA TIENE “PES”?

Su periodo de vida es muy largo, más de 5 años al 100% de eficiencia.

BENEFICIOS

Los módulos son auto sostenibles y fomentan el cuidado del medio ambiente, concientizando así al público en el uso de energías renovables que no dañan el planeta, dando una oportunidad única al transeúnte de recargar la batería de su equipo y sobrellevar así cualquier inconveniente o urgencia.

La tendencia en el uso de energía renovables va en aumento como medida de apaleamiento del cambio climático, además de convertirse en la mejor opción energética en todos los sentidos; la promoción de esta nueva tecnología por parte de instituciones públicas o privadas muestra un claro compromiso de las mismas con la población y el futuro del medio ambiente, ya que son ellas las que tienen la capacidad de realizar un cambio significativo y de mayor escala para reducir la dependencia a las energías no renovables.

RENTABILIDAD

Los módulos PES son tan versátiles que pueden además de brindar el servicio ya mencionado, servir de plataforma publicitaria para instituciones que decidan apostar por un medio ecológicamente sostenible y con responsabilidad ambiental en donde el espectador tenga la oportunidad de relacionar la marca con el compromiso ambiental.

Medios tradicionales de publicidad en la calle como pancartas gigantes o afiches pasan desapercibidos, por lo general; en cambio un medio publicitario como éste, no necesita de grandes espacios para llamar la atención del público objetivo, un anuncio en este medio cuenta con el tiempo necesario para ser apreciado e interiorizado, se plantea un nuevo modelo de marketing ecológico que vincula de una manera más profunda al público y la marca.

Los conflictos sociales relacionados al tema ambiental son cada vez más frecuentes, la población hoy más que nunca es consciente de que si no se cambia pronto el paradigma económico-ambiental el daño al ecosistema será irreversible, iniciativas como esta disminuyen la brecha entre el empresario o gobierno y el pueblo, uniéndose ambos así en un esfuerzo en conjunto por la sostenibilidad ambiental, es por este motivo que tenemos la seguridad que tanto autoridades como empresas privadas ayudaran a sacar éste proyecto adelante y apostaran por la idea que hemos propuesto contactándose al número de celular: 910 598996 o 983 276344 o buscándonos en Facebook como PES – Cajamarca

¿CÓMO NACIÓ LA IDEA?

“Hace años mi padre, por un tema de salud, fue internado en el Hospital Regional de Cajamarca, éste nosocomio por política, no permite que el público pueda recargar la batería de sus dispositivos dentro de sus instalaciones; mientras me turnaba con mi madre en cuidar de mi padre, este tuvo una complicación y fue necesaria la autorización inmediata de la familia para que se decida el método a proceder, yo no pude comunicarme con mi madre y tome una decisión sin consultar al resto de la familia, fue ahí cuando fui totalmente consciente de la necesidad de disponer de un lugar accesible en donde poder recargar la batería de nuestros dispositivos, teniendo en cuenta el contexto económico y ambiental del momento la idea fue tomando forma con el pasar del tiempo” explica Denis..

DENIS FERNANDO HUAMÁN VARGAS, 28 años, actualmente cursa el 9no ciclo de la carrera de Administración de Negocios Internacionales en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, técnico en computación y diseñador gráfico por vocación; junto a otras personas que comparten el deseo de encontrar un equilibrio entre las necesidades humanas y la preservación del ecosistema, hemos desarrollado este proyecto.