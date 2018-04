Vallejo y Aurich celebraron

Universidad César Vallejo logró un triunfo en el estadio Municipal de Casa Grande 2-0 sobre Cultural Santa Rosa y se mantiene como uno de los líderes de la Segunda División.

Andy Pando a los 24′ abrió la cuenta tras eludir al portero Sucuitana. En el segundo tiempo, tras un excelente contragolpe de Arly Benites, Álvaro Medrano definió y puso el 2-0 definitivo. Santa Rosa generó muy pocas ocasiones de gol y no pudo descontar.

César Vallejo visitará la próxima fecha a Cienciano en el Cusco, mientras que Santa Rosa será local en Abancay ante Unión Huaral.

CICLÓN OTRA VEZ SOPLÓ

Juan Aurich sumó su segundo triunfo en el campeonato de ascenso, al derrotar en Chogoyape 2-0 a Coopsol y mantenerse en los primeros lugares de la tabla.

A los 67′ el ex Alianza Lima, Alfredo Carrillo puso el 2-0, resultado que tranquilizó al técnico Cortijo, DT del Aurich, que suma 7 puntos jugadas tres fechas del torneo.

OTROS RESULTADOS

Alianza Atlético 2 – 1 Sport Loreto, Unión Huaral 2 – 1 Los Caimanes, Alfredo Salinas 2 – 1 Willy Serrato, Sport Victoria 2 – 1 Cienciano,

PRÓXIMA FECHA

Mannucci vs. Alfredo Salinas, Cienciano vs. César Vallejo, Deportivo Coopsol vs. Hualgayoc, Grau vs. Sport Victoria, Los Caimanes vs. Juan Aurich, Santa Rosa vs. U. Huaral, Willy Serrato vs. Alianza Atlético

LA TABLA