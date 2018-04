DT de Suecia descartó a Ibrahimovic del Mundial

“Un Mundial sin mí no sería lo mismo”, apuntó Zlatan Ibrahimovic días atrás con mucha confianza. Sin embargo, ayer desde la Selección de Suecia le ‘bajaron los humos’.

Resulta que el técnico de Suecia, Janne Anderson, indicó finalmente que Zlatan Ibrahimovic no será parte del Mundial Rusia 2018 con su país. Muchos esperaban su vuelta, pero finalmente esta no se dará, según las palabras del propio DT.

“Ibrahimovic le dijo no a la selección (cuando se retiró), que no iba a estar después de la Eurocopa 2016 y lo respeté. Si rechazaste al equipo lo que creo es que no deberías volver. Respeto lo que él dijo en su momento. Solo estará en el Mundial los que dijeron que sí”, dijo en declaraciones que recoge el portal de TyC Sports.

De esta manera, Zlatan Ibrahimovic no será parte del Mundial con los colores de su país. Como se recuerda, los suecos llegaron al campeonato luego de dejar en el camino a Italia por el repechaje europeo.