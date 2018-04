ENTREVISTA – “Cajamarca requiere inversión de impacto ahora”

Por Pedro Aliaga

El alcalde provincial de Cajamarca , Manuel Becerra Vílchez, nos da una entrevista a solo seis meses de las elecciones por renovar autoridades municipales y regionales y a ocho meses de culminar su mandato que el pueblo le encargó durante cuatro años. Aquí en una entrevista que muestra los argumentos de nuestra primera autoridad edil.

¿Señor alcalde a menos de un año de la terminación de su mandato cuál es su evaluación sobre su gestión?

MBV.-Somos una gestión con rostro humano, con una aptitud de asumir los retos y desafíos al margen de las limitaciones presupuestales y del ataque político de diferentes sectores que en su mayor parte ha sido injusta. Pero así es la política y quienes estamos inmersos en ella aceptamos las reglas de juego democráticas de la crítica constructiva, pero no de la mentira y la diatriba que tanto daño le hace no sólo a Cajamarca sino al país. Pero dejemos que el pueblo sea el que nos juzgue.

¿Cuál es la postura contra la corrupción en su gobierno?

MBV.- Nunca ningún gobierno local, en nuestra historia, ha tenido un deslinde tan frontal contra la corrupción como el nuestro, tanto en los casos de comportamiento aislado de algún regidor o funcionarios, hemos asumido lo que la ley nos faculta y hemos pedido la intervención del Ministerio Público para deslindar estos temas, muchos de los cuales están en su debido proceso. Usted comprenderá que nosotros no somos jueces ni fiscales.

¿Cómo se considera como político y autoridad?

MBV.- Creo en la democracia como el único sistema válido para que los peruanos podamos asumir en justicia, paz y diálogo nuestro destino de luchar contra la pobreza, la corrupción y la violencia. El camino será difícil pero tenemos que transitarlo. El Perú no está para diferencias de izquierdas o derechas, debemos asumir unidos un trabajo sostenido en favor del desarrollo del país con empleo masivo para los peruanos, el trabajo nos hará libres de ataduras ideológicas por ganar a las propuestas que atenten contra la democracia.

ECONOMÍA Y RECESIÓN

¿Justamente el empleo es lo que más ha resentido la economía de Cajamarca por falta de inversión?

MBV.-Yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo que si Cajamarca no recibe de parte del Gobierno Central la debida atención y la inversión para hacer realidad los grandes proyectos, el caldo de cultivo de protesta, del cual se alimenta el extremismo, está latente y por consiguiente los grandes proyectos de inversión privada van a tener retrasos en su implementación. Hay que dialogar, hay que hacer docencia política con el pueblo y sobre todo hay que cumplir las promesas y no mentir. Los cajamarquinos somos un pueblo hospitalario y no beligerante, pero se nos ha mentido mucho.

PROYECTOS DETENIDOS

¿Qué proyectos cree usted que el Gobierno Central debe mirar con prioridad?

MBV.-Carretera a Cumbemayo, un gran paso a poner en valor el turismo local y receptivo; El proyecto de la represa del río Chonta que está a nivel de licitación, solución permanente para el abastecimiento de agua potable para la provincia de Cajamarca; ampliación del aeropuerto e iluminación, lo que generaría vuelos directos diurnos y nocturnos, mayores conexiones con el resto del país y por lo tanto mayor afluencia turística…

¿Qué otros proyectos son de atención inmediata?

MBV.-La autopista a la costa, esto es increíble está detenida hace casi un año su licitación por parte de Pro Vías y nadie hace nada por este tema, agréguele el tema de la puesta en valor del centro histórico cajamarquino, la terminación de la carretera longitudinal que atraviesa toda la región, promover mercados para los productos cajamarquinos. Nosotros lo hacemos pero nuestras limitaciones presupuestarias son muchas y no tenemos apoyo de ninguna estancia superior, sólo de las pocas inversiones que todavía nos quedan…

UNA DE LAS CIUDADES MÁS SEGURAS

¿Cajamarca ha sido considerada una de las ciudades más seguras del Perú, cuál es el aporte que ha hecho su gestión sobre el tema?

MBV.-Trabajo de unidad, dialogo y juntar esfuerzos entre todos los sectores involucrados, ese es nuestro secreto. La PNP, el Poder Judicial, Ministerio Público, el serenazgo municipal y nuestras rondas campesinas y urbanas son las que unidos estratégicamente desarrollan un trabajo de prevención del delito y persecución del delincuente. El alcalde tiene su propio liderazgo democrático que permite articular desde el COPROSEC una tarea que tiene como logro ser considerada como la primera ciudad segura del país, pero eso no sólo debe quedar así sino mantenerlo.

¿Tarea difícil de mantener?

MBV.-Es bueno aclarar sin embargo, que si bien es cierto, Cajamarca es considerada como una de las ciudades más seguras del país, esto no quiere decir que no se produzcan hechos delincuenciales, porque primero delincuentes existen en todas partes y segundo a pesar de todos los esfuerzos que se hagan no podemos llegar a tener cero delincuencia, aquí lo que hay que resaltar es el gran trabajo de las instituciones integradas en el COPROSEC para enfrentar este flagelo social.

¿Usted nos refería que su gestión es de rostro humano, a que se refiere puntualmente?

MBV.-Que no solo nos hemos abocado a las obras de cemento, hemos incidido mucho por ejemplo en ampliar el calendario turístico y de rescatar algunas fechas que se estaban perdiendo. Por ejemplo el Inty Raymi Pacha, la semana del día del campesino en junio, el Corpus Cristhi, el aniversario de Cajamarca la primera semana de enero.

¿Cómo está yendo la Propuesta del Encuentro de dos mundos”?

MBV.-Sumemos “El Encuentro de Dos Mundos” a mediados de noviembre, que el año pasado logro tener un incremento significativo en la llegada del turismo nacional e internacional. Como veraz queremos terminar nuestro mandato enriqueciéndolas estas fechas con ferias y exposiciones culturales. Todo esto es un trabajo de largo aliento que no debe perderse, porque genera trabajo y mejora las perspectivas de inversión en el sector turismo.

CENTRO HISTÓRICO

¿Qué hay del Centro Histórico?

MBV.-Gracias por la pregunta. Nunca antes la MPC se había jugado por poner en valor el centro histórico. El mejoramiento de pistas en esta zona intangible y turística de la ciudad tiene que ver con esta propuesta de poner en valor el centro histórico. El convenio con los españoles a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID, tiene que ver con todo esto.

¿Dentro de ella que papel juega El Taller San Antonio?

MBV.-La escuela taller San Antonio tiene la finalidad de formar a los expertos en la recuperación de los intangibles que muestran el legado y la riqueza arquitectónica virreinal. Son jóvenes voluntarios y le damos a través de este programa de tener una formación técnica que no sólo ayuda a la ciudad sino a ellos mismos como generadores de futuras fuentes de trabajo.

¿Usted siempre ha dicho que una tarea importante de su gestión es recuperar la identidad?

MBV.-Y lo sostengo, el quechua idioma de nuestros peruanos que gobernaron esta región antes de la conquista, es una tarea que nos hemos impuesto y hemos conseguido darle un impulso, tanto que ahora nos falta cupo en las matrículas por la gran demanda que hay de parte de los cajamarquinos. El fondo editorial está dirigido a promover a nuestros artistas cultores de la poesía, el arte. Así también temas de investigación sobre diversos temas que sirvan como referencia académica para nuestros jóvenes estudiantes.

¿Se acercan las elecciones municipales y regionales, usted declino su candidatura a la región, cuáles fueron los motivos?

MBV.-Yo confío en que estas elecciones tengan un visto más propositivo que el de insultar o agredir al contrincante. Yo asumo que la democracia y la gobernabilidad se fortalezcan cuando los políticos asuman su tarea con responsabilidad y aprovechemos estos espacios para hacer docencia política y no engañar con falsas promesas al elector. Y mi declinación obedeció a un estado de conciencia y de cumplir el mandato para el cual fui elegido. Son cuatro años pues bien, dije, así que estaré hasta el último día trabajando por mi pueblo de Cajamarca.

¿Seguirá haciendo política?

MBV.-Definitivamente sí, tendremos nuestra propia organización política y trabajaremos activamente para las elecciones Presidenciales y las próximas regionales municipales, de eso puede estar seguro que Manuel Becerra seguirá en la brega forjando una organización democrática que confluya fuerzas de todas las provincias de nuestra región para lograr un desarrollo sostenido y ejemplar, cultivando el diálogo, la justicia y la paz social.

¿Señor alcalde que requerimos para salir de la crisis en la que nos encontramos?

MBV.-Mire, yo soy empresario y obviamente apuesto por la inversión, pero esta tiene que ser responsable y capaz de aliarse con el estado en las instancias que las involucre. Sin mentiras, sin maltratos, sin vivezas criollas. Si queremos paz social hay que plantear la verdad, no hay que firmar actas de acuerdos que más adelante no se van a cumplir, que los funcionarios no se hagan los vivaces. Queremos inversión minera responsable, con respeto al medio ambiente a nuestra cultura y a las autoridades.

1 DE MAYO

¿Qué mensaje daría a los trabajadores en la proximidad de su día?

MBV.-Que cuiden su empleo, que sean los mejores en sus puestos, que la honradez, la disciplina y sus sueños de superación los acompañen siempre. Que el trabajo por más humilde que sea nos dignifica y que busquemos siempre en el estudio, la capacitación y el buen entendimiento las herramientas válidas para seguir avanzando. Me duele como alcalde y vecino, ver en nuestra provincia y región tanta desocupación, pero seguiremos bregando para que esta situación de crisis termine por el bien de las familias cajamarquinas. Feliz día del trabajador a todos y todas nuestros hermanos y hermanas de la región y el Perú.

