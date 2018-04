Estudiantes busca su revancha en Brasil

Luego de haber perdido por la mínima diferencia en Buenos Aires, Estudiantes de La Plata viaja a Brasil para jugar, hoy (7:30 p. m.), ante Santos en el cuarto partido del Grupo F de la Copa Libertadores. En un partidazo entre dos gigantes del continente, Santos y Estudiantes se medirán en un choque de candidatos a ganar el grupo.

Estudiantes y Santos disputaron su primer partido oficial en la historia, en su cruce en la Argentina hace una semana. El conjunto a cargo de Jair Ventura logró llevarse la primera victoria en el historial, al lograr un ajustado 1-0. El resultado fue injusto, ya que el gol de los brasileños fue convertido en posición fuera de juego y que los argentinos fueron protagonistas en la segunda mitad mereciendo marcar, como mínimo, la igualdad.

Santos sufrió en su visita a Salvador para jugar la segunda fecha del Brasileirao ante Bahía, en la que fue superado por 1-0. De esta forma quedó séptimo en la clasificación con tres puntos, que sumó en su debut ante Ceara.

Estudiantes también perdió en la semana previa a este choque copero: fue por 1-0 y ante Belgrano como local. Ambos entrenadores llevaron a cabo rotaciones para darle descanso a sus jugadores, priorizando el cruce internacional que se avecina.

PROGRAMACIÓN, COPA LIBERTADORES (HORA PERUANA)

HOY: 5:15 p. m. Deportivo Lara vs. Millonarios, 7:30 p. m. Santos vs. Estudiantes/ Atlético Nacional vs. Bolívar