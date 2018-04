Garcilaso sale a dar el golpe en Uruguay

Real Garcilaso se encuentra 3ro con 4 puntos y se enfrentará hoy al Nacional en Uruguay. El cuadro ‘charrúa’ se ubica último con 2 puntos. Esta fecha de Copa Libertadores para ‘La Máquina Celeste’ viene impuesta como fundamental si quiere continuar con vida en la actual edición del torneo internacional.

El cuadro cusqueño llega a este partido con un triunfo y una derrota, el técnico Tabaré Silva ve como prioridad este partido porque entiende que es la chance prioritaria para clasificar o verse en una Copa Sudamericana. En el torneo local cayeron 3-0 en casa ante Sport Huancayo.

Nacional el fin de semana jugó el clásico nacional ante Peñarol, donde no pasó del empate sin mucho aspaviento porque el cuadro ‘tricolor’ está a tiro de ganar el campeonato de Uruguay. Pero esta oportunidad de lavarse la cara en Libertadores ante ‘los celestes’ no puede ser desaprovechada.

PROGRAMACIÓN, COPA LIBERTADORES (HORA PERUANA)

HOY: 5:15 p.m. Nacional vs. Real Garcilaso/ Atlético Tucumán vs. The Strongest, 7:45 p.m. Boca Juniors vs. Palmeiras/ Monagas vs. Defensor Sporting/ Santa Fe vs. Flamengo