ENTREVISTA A CONGRESISTA EDGAR OCHOA PESO.

“PARA BAJAR LA POBREZA DEBE HABER INVERSIÓN EN EDUCACIÓN, AGRICULTURA Y SALUD”

La pobreza monetaria en el país se ha incrementado lo cual ha generado la reacción de la clase política del país, de analistas económicos y políticos y de la población en general. El Congresista de Nuevo Perú Edgar Ochoa, converso con Panorama sobre este tema. Estas fueron sus declaraciones.

Por. Pedro Aliaga Correa

Congresista Ochoa cuál es su análisis sobre el incremento de la pobreza monetaria en el país?

Bueno que en términos concretos a mí no me sorprende.

¿Por qué?

Porque nosotros como Nuevo Perú siempre hemos estado vinculados a exigir que los programas de erradicación de la pobreza tengan que ser sostenibles.

¿Y eso por qué pasa?

Eso pasa porque los pobres tengan acción protagónica en sus capacidades para la reversión de la pobreza. ¿Qué significa? Actuar en sus capacidades productivas para que ellos sean los directos responsables de la situación de pobreza. Esta situación es obvio que se va a seguir dando en la medida que dependamos de la materia prima simplemente y de que sigamos siendo un país netamente extractivo, en el que el tema del empleo y las inversiones privadas y públicas dependan exclusivamente de políticas extractivas, tenemos que ir a una lógica de diversificación productiva y garantizar que las personas que están en situación de pobreza tengan oportunidades de generar producción y empleabilidad propia.

¿Qué significa eso?

Significa que hay que actuar con políticas serias que permitan reactivar, proteger la economía familiar, la agricultura familiar de la pequeña agricultura.

¿Es posible revertir la pobreza?

Es absolutamente posible, pero tiene que haber seriedad en la implementación de la política, Por ejemplo invertir en agricultura es un tema clave, y hay que romper el ciclo, hay que romper el espiral de reproducción de la pobreza de la familia a los hijos, como se hace esto, garantizando una calidad educativa desde los niños y a lo largo de toda su vida. Si nosotros seguimos garantizando el sistema educativo en las zonas de mayor vulnerabilidad como son las zonas rurales sea de forma mediocre entonces la pobreza va a estar a la vuelta de la esquina, el hecho de que sea un tema de pobreza monetaria quiere decir simplemente que la persona no tiene recursos en el bolsillo y, que es lo que hace el país a través de Juntos, a través de pensión 65, a través becas, le da paliativamente unos centavos a las personas, y de esa forma dice que hemos reducido la pobreza. Se jacta el señor Alan García de haber reducido más de 20% la pobreza, cuando la pobreza se entendía que una persona n o podía vivir con menos de un dólar al día, y entonces se creó Juntos, se dio 100 soles a cada familia y entonces se había erradicado la pobreza racialmente, así no se lucha contra la pobreza.

Alan García le ha echado la culpa del incremento de la pobreza a Kuczynski y Humala?

Porque García se jacta de haber tenido un crecimiento basado simplemente en el boom de los minerales, qué política seria estable económica podemos recordarle al señor García, qué política de generación de empleo, de empleabilidad seria o de productividad seria le podemos recordar al señor García.

Congresista entonces de quién es responsabilidad el que se haya incrementado la pobreza en el país. ¿Hay responsabilidad compartida como dice la Ministra de Inclusión Social?

La responsabilidad exclusiva es del ejecutivo desde los años 90, que creen que la inversión del estado tiene que ser en fierro y cemento, la inversión del estado tiene que ser en las capacidades humanas para que sean ellos los que generen oportunidades de empleabilidad y recursos, generación de riqueza, no es gratuito que Cajamarca sea el primer lugar en esta situación de incremento de la pobreza 47 por ciento, nosotros los cusqueños estamos en 21,7 por ciento y tampoco nos podemos alegrar.

Bueno y el congreso no tiene responsabilidad?

La responsabilidad es además del congreso de permitir que toda la inversión pública, gran parte de la inversión pública este exclusivamente en obritas, en obritas, en obritas, claro ahora sabemos que las obras son importantes porque los congresistas habían sabido tener cupos, pero lo que tenemos que hacer como en las personas, en las niños, en los niños, no se puede poner una placa, entonces no les interesa la inversión en las personas.

Sin embargo el estado no le da prioridad a las personas a los peruanos?

El estado peruano tiene que empezar a comprender que lo más importante que tiene el Perú somos las personas, somos las personas y, en ese sentido, las personas tenemos que tener capacidades humanas para resolver nuestros problemas, eso que significa, buena educación, acceso a salud, soberanía alimentaria, disponibilidad alimentaria, la estrategia es bien sencilla, la inversión deber ser en educación, agricultura y en salud y, todo eso que sea complementario para garantizar que estas iniciativas sean serias.

PUCHERITO.

LA POBREZA

Hola, hola cajachitos sin duda que quienes más sentimos y vemos la pobreza somos los cajamarquinos, somos los que estamos encabezando el incremento de la pobreza, esto lo vemos todos los días en nuestras calles, personas pidiendo limosna, personas vendiendo lo poquito que produce su chacrita, pero en la zona rural es más notorio.

Muchos dirán, pero Cajamarca es una zona prodigiosa con varios yacimientos de minerales explotados que la naturaleza ha podido otorgarle, pero es una pena en la situación en que nos encontramos. La verdad es que alguien es culpable de toda esta situación que vive el país y en especial Cajamarca.

No podemos seguir en esta lamentable situación son responsables a los que elegimos presidente de la república, a los congresistas y sin duda también a nuestros gobernadores regionales y alcaldes.

Hay un gran debate en torno a la pobreza monetaria, como no va estar pobre el país si nuestros impuestos no son bien utilizados, son gastados millonariamente en un congreso con jugosos sueldos, son estos los privilegiados, como no va a ver pobreza si las obras son mal ejecutadas, cuando el diezmo va para el alcalde, el gobernador, como no va a ver pobreza si le asignamos a la agricultura un ínfimo presupuesto nacional y regional, como no va a ver pobreza si gasta ingentes sumas de dinero en alquiler y compra de locales lujosos para que se sientan cómodos los funcionarios del estado.

Como no va a ver pobreza si los hospitales están llenos de pacientes que hasta en los pasadizos de los nosocomios están tirados a la espera de que se los atienda, no hay camas, no hay medicinas, no hay hospitales de alta especialización y Cajamarca sufre en carne propia todos estos males.

En fin somos también responsables nosotros como ciudadanos que no sabemos elegir a los mejores, elegimos a personajes que solo suben o llegan al poder no a servir, sino a servirse del cargo, unos se dicen se de avanzada ofrecen el oro y moro, iniciaron la construcción de hospitales y hasta el momento no están terminados, sí hay obras millonarias en saneamiento en electrificación, agua y desagüe que están paralizadas, sin embargo, nuevamente quieren cuatro años para seguir en los mismo, para seguir lucrándose de la cosa pública regional y municipal.

Que hacer, sobre todo en lo más denigrante en que está sumido el país, la corrupción, que sigue en todas las instituciones del estado, esperemos a que en las próximas elecciones de octubre votemos por quien verdaderamente merece ser alcalde o gobernador regional. Es nuestra responsabilidad.

