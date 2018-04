Copa Centenario: programación, cuarta fecha UTC y Hualgayoc jugarán en casa; Comerciantes en Sullana.

Este fin de semana se juega la cuarta fecha de la copa Centenario, donde UTC y Deportivo Hualgayoc jugarán de local y Comerciantes Unidos lo hará de visita. Todos los encuentros están programados para este sábado.

Luego de las derrotas en la Sub 15 y 17 ante Mannucci, UTC recibirá mañana sábado – a partir de las 9:00 a.m. – en el estadio Héroes de San Ramón al conjunto de Sport Rosario. Los cajamarquinos esperan un triunfo en sus tres categorías ya que en la fecha pasada solo pudieron celebrar en la Sub 17.

Un duelo difícil es lo que le espera a Comerciantes Unidos que tendrá que viajar hasta al infierno de Sullana para enfrentar al Alianza Atlético. Los cutervinos quieren seguir con la buena racha ante los ‘Churres’ luego de ganar en sus tres categorías en el Juan Maldonado Gamarra ante Los Caimanes de Chongoyape. Nueve y treinta de la mañana empezará la jornada deportiva.

A partir de las 8:30 de la mañana, Deportivo Hualgayoc buscará levantar cabeza en el José Gálvez Egusquiza cuando reciba al Atlético Grau de Piura. Los hualgayoquinos perdieron en sus tres categorías ante el Juan Aurich de Chiclayo, sin embargo, esta vez en su feudo confían en lograr triunfos en esta cuarta jornada.