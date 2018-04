Quintero: “Ganando a Cristal nos irá bien”

Alberto Quintero, volante de Universitario de Deportes sostuvo que el cuadro crema espera cerrar de la mejor forma el torneo de verano y más ganándole al puntero del grupo A.

“El grupo está motivado, sabemos que estamos en una situación difícil, tenemos un bonito partido ante el puntero, nos merecernos una alegría ya que no se nos han dado los resultados”, afirmó Quintero.

El panameño lamentó que algunas lesiones aún no permitan tener un once ideal. “Todavía no se nos ha dado la posibilidad de jugar todos juntos, hay algunos jugadores tocados y los que se han recuperado esperamos poder sacar un resultado positivo antes de la para y poder arrancar el Apertura con tranquilidad”.

Sobre el rival, dijo: “Es un partido difícil, Cristal viene mostrando un buen fútbol, tiene gol, está pasando un buen momento. Nosotros el partido pasado ante ellos hicimos un buen partido y debemos hacerlo nuevamente para darle una alegría a la hinchada”

Finalmente, dejó un mensaje a la hinchada crema “Se le agradece a la hinchada por el apoyo que están mostrando y eso nos tiene que servir de motivación para poder cerrar el torneo de verano de la mejor forma. Ganando el partido ante Cristal nos irá bien”.