Denuncian presuntos actos de corrupción en DISA de Chota  

Chota (Por: Reynaldo Núñez Idrogo).- Las denuncias contra el cuestionado director de la Dirección Subregional de Salud (DISA) de Chota, Mario Flores Tocto, sigue siendo una constante; sin embargo, las autoridades del Gobierno Regional de Cajamarca, avalados por la dirigencia del Movimiento de Afirmación Social (MAS), lo siguen premiando con su permanencia en el cargo.

El secretario del Sindicato de Trabajadores de Salud en esta provincia, Liler Burga Cieza, anunció que en los próximos días darán a conocer de manera detallada todas las irregularidades que se estarían cometiendo en la DISA de Chota.

Adelantó que existen denuncias de sobrevaloración en la compra de equipos de odontología por 13 mil soles, cuando estos deberían costar hasta 6 mil soles. En trabajos de un cielorraso de la sede institucional se habría gastado 33 mil soles y que solo justificaría una inversión de 17 mil soles. De igual modo, se ha gastado 13 mil soles en el pintado del cuarto piso del local de la DISA.

Otra de las irregularidades están referidas al contrato de personal CAS (contrato administrativo de servicio) sin concurso público; además, existen denuncias de mal trato al personal y pacientes; de igual manera, no se están ejecutando las sentencias contra funcionarios de gestiones anteriores, expresó.

Burga indicó también que la DISA habría pagado a empresas para el mantenimiento de los establecimientos de salud; no obstante, los trabajos no se han ejecutado, hechos que serán verificados in situ en el transcurso de los días.

El dirigente señaló que los actos de corrupción son evidentes en el sector Salud, por lo que invocó al gobernador regional de Cajamarca y director regional de Salud, tomar acciones drásticas, disponiendo el cambio del titular y equipo de gestión de la DISA de Chota.

A su vez, señaló que de comprobarse estas irregularidades, deben intervenir las rondas campesinas y urbanas con acciones contundentes para que la corrupción no se siga expandiendo en las instituciones públicas.

La ciudadanía existe que la dirigencia del Movimiento de Afirmación Social (MAS) en la provincia de Chota se pronuncie ante los serios cuestionamientos que se vienen haciendo al jefe de la DISA de Chota.