Inteligencia emocional: qué es y por qué lo necesitas

La inteligencia emocional es el “algo” en cada uno de nosotros que es un poco intangible. Afecta la forma en que gestionamos el comportamiento, navegamos por las complejidades sociales y tomamos decisiones personales que logran resultados positivos. La inteligencia emocional se compone de cuatro habilidades básicas que se combinan bajo dos competencias principales: competencia personal y competencia social.

La inteligencia emocional aprovecha un elemento fundamental del comportamiento humano que es distinto de su intelecto. No existe una conexión conocida entre IQ e inteligencia emocional; simplemente no se puede predecir la inteligencia emocional en función de lo inteligente que es alguien. La inteligencia es su capacidad de aprender, y es lo mismo a los 15 años como a los 50 años. La inteligencia emocional, por otro lado, es un conjunto flexible de habilidades que se pueden adquirir y mejorar con la práctica. Aunque algunas personas son naturalmente más inteligentes emocionalmente que otras, puedes desarrollar una inteligencia emocional alta incluso si no naciste con ella.

La personalidad es la pieza final del rompecabezas. Es el “estilo” estable que define a cada uno de nosotros. La personalidad es el resultado de preferencias preestablecidas, como la inclinación hacia la introversión o la extroversión. Sin embargo, al igual que IQ, la personalidad no puede usarse para predecir la inteligencia emocional. También como IQ, la personalidad es estable durante toda la vida y no cambia. IQ, inteligencia emocional y personalidad, cada uno cubre un terreno único y ayuda a explicar qué hace que una persona funcione.

La inteligencia emocional predice el rendimiento

¿Qué tanto impacto tiene la inteligencia emocional en su éxito profesional? La respuesta corta es: ¡mucho! Es una forma poderosa de enfocar tu energía en una dirección con un tremendo resultado. TalentSmart probó la inteligencia emocional junto con otras 33 habilidades importantes en el lugar de trabajo, y descubrió que la inteligencia emocional es el mejor predictor de rendimiento, lo que explica un 58% de éxito en todos los tipos de trabajos.