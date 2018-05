Congreso de la República condecoró a periodista chotano Mauro Vásquez

Chota (Por: Reynaldo Núñez Idrogo).- El Congreso de la República otorgó diploma de honor al profesor, periodista y locutor, Mauro Vásquez González, en mérito a su destacada trayectoria en la radiodifusión peruana y su contribución con la defensa de la libertad de prensa.

Reconocimiento se hace a iniciativa de la Asociación de Locutores del Perú (ALP), en coordinación con la Asociación de Locutores y Comunicadores Sociales de la Provincia de Chota.

Es así que el Congreso de la República, a través de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, otorgó diploma de honor a Mauro Vásquez González, en mérito a su destacada trayectoria en la radiodifusión peruana y su contribución con la defensa de la libertad de prensa.

El reconocimiento se hizo el domingo 29 de abril en acto público en la Plaza de Armas de Chota, donde la población congregada tributó un cálido aplauso a Mauro Vásquez González, por el merecido homenaje.

El presidente de la Asociación de Locutores y Comunicadores Sociales de Chota, Henry Han Flores Córdova, hizo entrega del diploma de honor.

Posteriormente, se cumplió con un programa especial en el centro cívico de la Municipalidad Provincial, contando con la participación de integrantes de la Asociación de Locutores y Comunicadores Sociales de Chota, así como autoridades de la localidad.

Cabe indicar que esta distinción, se realiza en un año en que Mauro Vásquez González, cumple 50 años de actividad periodística y se celebra también 40 años de la radio pionera en esta parte del país Radio Chota, de quien es fundador y actual propietario y representante legal.

Gratitud al profesor, periodista y locutor, Mauro Vásquez González, por la labor cumplida durante 50 años en pro de la provincia de Chota, la región y el país.

Por su parte Mauro Vásquez González agradeció el reconocimiento otorgado. Dijo que esta distinción se suma a los muchos que va teniendo en su vida.

“En el 2003, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), me concedió el máximo galardón “la Pluma de Oro”. Estos reconocimientos lo tomo con humildad, a mí no me envanece, al contrario me llena de satisfacción y lo comparto con mis amigos para decirles que todo se puede conseguir con trabajo, dedicación y amor”.

Vázquez pidió a los periodistas y comunicadores sociales mantenerse unidos y forjar el engrandecimiento de los pueblos.