Junior busca asegurar su clasificación

El Junior recibirá hoy -5:15 de la tarde – en Barranquilla al Boca Juniors, en la quinta jornada del Grupo 8 de la Copa Libertadores, con el objetivo de lograr una victoria que le lleve a la siguiente fase del torneo continental.

El conjunto barranquillero, que ha jugado dos veces contra el bonaerense en la Copa Libertadores, con un saldo de una derrota y un empate, tendrá una semana decisiva, ya que hoy puede garantizar su continuidad en la competición internacional y el próximo domingo puede hacer lo mismo en el torneo colombiano ante el Jaguares.

En el once local sobresalen los delanteros Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará, quienes tratarán de hacer funcionar al “Cha-Teo” que el pasado semestre puso a soñar a los tiburones con ganar la liga y la Copa Sudamericana, en la que llegaron a las semifinales.

También destaca el peruano Alberto Rodríguez, quien podría regresar a la alineación titular tras superar una lesión en una pantorrilla y volver a los terrenos de juego la semana pasada.

El Boca, que llegó este lunes a Barranquilla con una plantilla de 19 jugadores acompañada por los lesionados Paolo Goltz y Darío Benedetto, no pudo celebrar el domingo el título de la liga argentina ya que el intenso temporal y la lluvia obligaron a postergar el encuentro que iba a jugar contra el Gimnasia.

En la nómina del club xeneize sobresalen los colombianos Sebastián Pérez, Frank Fabra, Edwin Cardona y Wilmar Barrios.

En caso de empatar hoy, el Junior dependerá de sí mismo para pasar a los octavos de final en su visita ante el ya clasificado Palmeiras, mientras que el Boca deberá ganar en Buenos Aires a Alianza Lima y esperar el resultado del partido en Brasil entre los otros dos rivales del grupo.

PROGRAMACIÓN, COPA LIBERTADORES (HORA PERUANA)

HOY: 5:15 p.m. Atlético Tucumán vs. Peñarol, 7:45 p.m. Corinthians vs. Independiente/ Delfín vs. Colo Colo/ Vasco da Gama vs. Cruzeiro