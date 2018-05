Alianza recibe a Palmeiras en Lima

Alianza Lima ya no tiene opciones de pasar la fase grupos de la Copa Libertadores, pero tiene un nuevo objetivo en la mira: quedarse con el tercer lugar del Grupo H, que le permitirá tener un cupo en la Copa Sudamericana como premio consuelo.

Con esa consigna, Alianza Lima recibirá a Palmeiras de Brasil hoy a las 7:30 p.m. El encuentro válido por la quinta fecha se disputará en el estadio Matute y será transmitido por FOX Sports.

El elenco brasileño llega este partido ya clasificado a octavos de final tras vencer a Boca Juniors por 2-0 en La Bombonera, por lo que es líder con 10 puntos. Lo sigue Junior de Barranquilla con seis, Boca con cinco y, finalmente, Alianza Lima con una sola unidad.

Ojo, tras su último triunfo ante los íntimos, Junior definirá en Barranquilla su clasificación ante Boca Juniors, que de perder en Colombia quedará eliminado. El grupo H está peleado.

Tras el partido ante Palmeiras, Alianza Lima cerrará la fase de grupos ante Boca Juniors el miércoles 16 de mayo en La Bombonera. Fue justamente ante los ‘Xeneises’ que sumaron su único punto al empatar 0-0 en Matute en la primera fecha.

PROGRAMACIÓN, COPA LIBERTADORES (HORA PERUANA)

HOY: 5:15 p.m. Racing vs. U. de Chile, 7:30 p.m. The Strongest vs. Libertad/ Santa Fe vs. River Plate