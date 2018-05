ENTREVISTA “Hay que seguir luchando por la paz de nuestros pueblos”

Por. Pedro Aliaga Correa

Descendiente del padre de la libertad de Chile Bernardo O “Higgins, Gabriel Armijo O“Higgins, se ha embarcado hace más de cinco años en llevar un mensaje de país tanto a Perú, Chile y Bolivia, por esta razón ha recibido varios reconocimientos, Panorama lo entrevistó para que nos explique de este singular proyecto.

Señor Armijo O “Higgns que lo ha traído en su visita a nuestra ciudad?

Sí, yo viajo por todas partes del Perú, también he estado en el extranjero en Chile, en Valparaíso, Arica, Santiago.

Sus viajes son difundiendo la Paz y unión entre peruanos y chilenos?

Sí como Ud. dice viajo difundiendo mi mensaje de paz a los pueblos hermanos de Perú y Chile. En esta oportunidad he venido de turista y también he participado en la ceremonia referente al Combate de Dos de mayo y en esta oportunidad estoy en este prestigioso diario panorama.

Ud. es descendiente del Libertador Bernardo O “Higgins?

Si soy descendiente del libertador Bernardo O “Higgins, él fue chileno, fue el padre de la patria de Chile, pero como sabemos por la historia en el año de 1823, él viene exiliado al Perú, acá en el Perú el gobierno peruano reconociendo la labor que él hizo en formar la expedición libertadora que llegó al Perú con Don José de San Martín, a él le conceden el título de forjador de la independencia del Perú y Gran Mariscal del Perú, llegando a vivir en Cañete en la hacienda Montalván y, allí es donde deja el apellido O “Higgins, y algo anecdótico para la historia, el libertador de Chile, el padre de la patria de Chile, no dejó herederos en Chile, lo dejó en el Perú en la provincia de Cañete del cual soy yo descendiente. Y por ese motivo yo vengo difundiendo hace cinco años la paz a los pueblos hermanos de Perú y Chile.

Cómo es recibido en los dos países. Porque a raíz de la guerra del Pacífico siempre hay una animadversión entre peruanos y chilenos?

Sí, mi estimado amigo, la verdad he recibido muchas opiniones negativas de muchos peruanos que aún a pesar que estamos en el siglo XXI todavía guardan esa rivalidad al pueblo chileno, pero es parte de la labor que yo difundo, estamos hay en el siglo XXI, estas cosas sucedieron hace muchos años, y lógicamente la historia de los pueblos se va escribiendo de esa manera, ya es tiempo que nosotros vayamos limando las asperezas y que nuestra generaciones de nuestros pueblos traten de sacar ese odio que se tiene en el corazón y avancemos como pueblos hermanos en busca de la pacificación y de superar la pobreza y la ignorancia que es lo que en estos momentos en América del Sur.

El mensaje es bien recibido en ambos pueblos?

El mensaje en un principio en el año 2014 que lance este proyecto, al principio hubieron muchos comentarios como periodista sabes que cuando eres una persona pública y tomas ese paso de dar ese mensaje, he recibido cosas negativas como también al transcurrir de los años estoy recibiendo mucho apoyo tanto de peruanos como de chilenos.

Su persona para hacer este mensaje de paz ha tenido un acercamiento con algún descendiente del héroe Miguel Grau?

Claro que sí, en este proyecto que le he denominado paz, amistad y respeto que ya tiene cinco años, soy el forjador de este proyecto, pero para poder echar a andar tuve que buscar un descendiente de un héroe peruano, en este caso lo ubique a Germán Seminario Moya que es sobrino bisnieto, que es pariente consanguíneo del Al mirante Don Miguel Grau, el héroe del milenio y, en el proyecto él representa al Perú y, yo represento a Chile como descendiente del libertador O “Higgins, nos damos la mano, nos abrazamos, dando ese mensaje de amistad que debe de haber entre los pueblos de Perú y Chile.

Por esto Ud. ha sido reconocido y recibido algunos reconocimientos?

A ver, he sido distinguido, reconocido por la Benemérita Sociedad de Fundadores de la Independencia del Perú, una de las instituciones patrióticas más antiguas, soy socio de la legión de la Infantería del Perú y socio de la Orden Mariscal Cáceres, y otros reconocimientos más, tanto en Chile como en las municipalidades.

Que otro aspecto tiene obtenido con este proyecto?

Soy coordinador de un proyecto educativo que se llama AYNI, que cosa buscamos con este proyecto. Ya hemos hecho un primer coloquio que se llevó en Lima en la Universidad Federico Villarreal, hemos traído ya profesores y alumnos de Bolivia, profesores de Chile y profesores y alumnos del Perú. Estamos tratando de hablar justamente sobre la guerra del Pacífico y, cada uno de ellos tienen una manera de que le enseñan cómo ha sido la guerra con Chile. A los peruanos nos enseñan de una manera en el colegio, en Bolivia de una manera y en Chile de otra manera, al final lo que buscamos es de que los alumnos den su apreciación y de que esas cosas, no se va olvidar lógicamente, pero avanzar con la finalidad de que nunca más se vuelva a repetir, pero que nazca en los corazones de los jóvenes ese sentimientos de paz y superación de los pueblos de América del Sur.

Ud. participó en el conflicto del Cenepa?

Participe en el conflicto en el año 1981 en la Cordillera del Cóndor, soy ex combatiente, por eso justamente eso es lo que me atrae a formar este proyecto de pacificación, porque no puede ser posible que entre pueblos hermanos, porque como sabemos Chile fue parte del Perú en los tiempos del incanato hay muchas cosas que nos unen, entonces ya es tiempo de que esas cosas se vayan dejando de lado y que las nuevas generaciones salgan con esa idea de superación, de mejorar nuestros pueblos y seguir para adelante en busca de la paz.