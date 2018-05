La Libertad en el puesto 13 de las regiones con más índices de pobreza

En el último año, las personas con mayores carencias económicas crecieron en 1%, tras periodos de reducción

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que la pobreza monetaria afectó al 21.7% de la población del país en el último año.

La Encuesta Nacional de Hogares desarrollada por el INEI en el 2017, señala que la pobreza se incrementó en 375 mil personas, es decir, un punto porcentual más que el año 2016 y afectó a 6.9 millones de peruanos.

De acuerdo con estas cifras, la región Cajamarca es la que más pobres tiene. El porcentaje llega a 47.5%. Le siguen Huancavelica (38.9%) y Pasco (38.5%).

La región La Libertad figura en el puesto 13 en esta lista a nivel nacional, al llegar al 23.5%.

Las últimas en esta lista son las regiones de Madre de Dios (4.6%) e Ica (3.3%).

En el Perú, la pobreza se mide bajo el enfoque monetario y se utiliza el gasto como indicador de bienestar. Así, para medir la pobreza es necesario contar con el valor de la canasta mínima alimentaria y no alimentaria: a este valor se le conoce como Línea de Pobreza, cuyo costo para el año 2017 fue S/ 338 por persona (para una familia de cuatro miembros el costo de la canasta es de S/ 1,352).

Las personas cuyo gasto per cápita es menor a la Línea de Pobreza son considerados pobres. Pobres extremos son aquellos que no cubren el valor de la canasta alimentaria de S/ 183 per cápita (S/ 732 para una familia de 4 miembros)