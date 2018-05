Nuevo presidente del JEE de Jaén

Jaén.- Gonzalo Espinoza Polo, juez de la Sala Mixta y de Apelaciones de Jaén, se pronunció sobre su designación como presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Jaén para las elecciones municipales y regionales del 7 de octubre. El magistrado aseveró que es un nuevo reto en su carrera.

Si bien dijo no ha sido notificado formalmente; sin embargo, precisó que ya tomó conocimiento que en sesión de la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque fue elegido.

“Agradezco la confianza de mis superiores, es un nuevo reto, es ejercer la justicia electoral, un tema que no he realizado, pero es un desafío que debo tomar, retos a los que no hay que correr nunca”, enfatizó.

Además, espera la convocatoria para la juramentación que será a más tardar será hasta mediados de mayo, informó Visión TV de Jaén.