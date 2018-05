LOCAL-Encuentros de infarto se viven en Glorias de Fútbol y Vóley

Con grandes encuentros deportivos se vienen desarrollando los campeonatos, en su XXX edición, Glorias del Fútbol “Juan Barrantes Vargas” y la III edición de Glorias del Vóley “Magda Victoria Quiroz Díaz”, en el que durante dos meses los representativos buscarán acercarse a la gran final en estas disciplinas.

El torneo, organizado por la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) a través de la Subgerencia de Deporte, logró convocar en sus primeras fechas a más de 800 deportistas entre fútbol de 50 a 73 años y vóley de 50 años a más, participando los diferentes distritos de la provincia y alrededores como Laredo, Salaverry, Porvenir, Víctor Larco, Moche, La Esperanza, Huanchaco y también de Sausal, Chiclín, Virú, Casa Grande y el Carmelo.

“Fecha a fecha nuestras exglorias nos sorprenden con su destacada participación en cada encuentro, demostrando garra y corazón. Estos deportistas son los más grandes ejemplos de perseverancia y dedicación”, manifestó Eduardo Díaz Quiñones, subgerente de Deportes.

La programación de la tercera fecha de la XXX edición de Glorias del Fútbol “Juan Barrantes Vargas” que se jugará este sábado 05 de mayo en la Casa de la Juventud, se desarrollará de la siguiente manera:

Campo 1 – 8:20 a.m. Coleg. De Economistas vs. Deportivo el Carmelo (50), 9:15 a.m. Soc. Deportiva la Noria vs. Francisco Bolognesi (50), 10:00 A.M. Association FC. Vs. Estrella Azul (55), 10:45 a.m. Alfonso Ugarte vs. Municipal (50), 11:30 a.m. Santo Domingo vs. Provincial FC. (55), 12:15 M. Augusto Gildemeister vs. Soc. Deportiva La Noria (55), 1:00 p.m. Unión Pacífico vs. Augusto Gildemeister (50).

Mientras que en el campo 2 – 8:20 a.m. Marcial Acharan vs. Guardia Civil Las Capullanas (65), 9:15 a.m. Municipal vs. Estudiantil Porvenir (60), 10:00 a.m. Unión Pacífico vs. Lolo Fernández (65), 10:45 a.m. Atlético Libertad Junior vs. Coleg. Economistas (60), Bambamarca FC. Vs. Alianza Trujillo (65), 12:15 m. Depor. ASA vs. Sport Rambler (60), 1:00 p.m. Leoncio Prado vs. Depor. El Carmelo (65).

Campo 3 – 8:20 a.m. Eterna Juventud vs. Alianza Trujillo (73), 9:15 a.m. Bambamarca FC. Vs. Estrella Azul (70), 10:00 a.m. Soc. Deportiva Sanjuanista vs. Juventud Perú (73), 10:45 a.m. Juventud Perú vs. Marcial Acharan (70), 11:30 a.m. Unión Pacífico vs. Alfonso Ugarte (73), 12:15 m. Alfonso Ugarte vs. Alianza Trujillo (70), Guardia Civil Las Capullanas vs. Sport Rambler (70).