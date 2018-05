PSG empató ante el Amiens

PSG empató 2-2 con el Amiens SC en el Stade de la Licorne por la fecha 36 de la Ligue 1. En un duelo de trámite, el elenco dirigido por Unai Emery intentó sacarle lustre al campeonato francés de primera división, pero no pudo.

El uruguayo Edinson Cavani abrió el marcador en el minuto 26 y Moussa Konaté igualó para el equipo de Picardía poco después del descanso (47).

En la segunda mitad, el equipo de la capital volvió a ponerse con ventaja, en el 64 con un tanto de Christophe Nkunku, titular en lugar de Kylian Mbappé, pero Konaté, de nuevo (80), marcó para el Amiens, el tanto que fue el 2-2 definitivo y que asegura la permanencia de su equipo en la élite.

Este nuevo resultado discreto llega a apenas cuatro días del último gran desafío que le queda al PSG este curso, la final de la Copa de Francia frente al modesto Les Herbiers, de la tercera categoría. Ese equipo sí que ganó su compromiso de este viernes, 3-2 con remontada incluida ante el Laval, un resultado crucial en busca de la permanencia en su división.

PROGRAMACIÓN, LIGA FRANCESA (HORA PERUANA)

DOMINGO 6: 8:00 a.m. Saint-Étienne, 9:30 a.m. Lyon vs. Troyes, 10:00 a.m. Dijon vs. Guingamp/ Toulouse vs. Lille/ SM Caen vs. Mónaco/ Rennes vs. Estrasburgo/ Nantes vs. Montpellier/ Metz vs. Angers, 2:05 p.m. Marsella vs. Niza