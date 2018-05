“SERE CANDIDATO A LA REGION LAMBAYEQUE LE DUELA A QUIEN LE DUELA”

Panorama conversó con el ex primer Ministro, ex congresista y dos veces presidente regional de Lambayeque Yehude Simon sobre temas nacionales y sobre el partido Humanista del cual es el líder y fundador, que presentará candidatos en todo el país con ocasión de las elecciones municipales y regionales.

¿Señor Simon, cómo ve el panorama político del país?

Bastante complicado, bastante complicado porque aún n o hay estabilidad uno, dos el mensaje de César Villanueva está lleno de buenos deseos, pero la realidad nos golpea muy fuerte en la medida del incremento de la pobreza, en la medida que son promesas de campaña electoral que parecería muy difícil de conseguir.

¿Por qué?

Porque hablar de un crecimiento económico del 5 por ciento al 2021 no es muy halagador que digamos, lo otro es que todavía hemos logrado superar el tema de la reconstrucción nacional después del fenómeno del niño. Lo otro es, no sé si una alianza, pero si una entrega total al fujimorismo que ya había golpeado duramente al presidente Vizcarra, y creo que se está cediendo demasiado y eso significa que no hay independencia del ejecutivo, no porque quiera que pelee con el fujimorismo, sino porque simplemente no son los aliados ideales para la democracia del Perú. La crisis agraria es grave.

¿Cómo así?

Por ejemplo en este caso en el norte del país hay un contrabando de arroz que afecta evidentemente a los campesinos arroceros, el precio del azúcar a nivel internacional está bajo, nos afecta a nosotros, no se profundiza el sistema de descentralización, los últimos gobiernos regionales han entregado todo al centralismo capitalino, y así, todavía estamos viviendo de promesas, aunque si tenemos la esperanza de que por lo menos algo se cumpla, entonces hay que esperar un poco. Si Ud. me dice hoy en día 3 de mayo que esperamos o que como está el país, el país está paralizado.

¿No es como dice el presidente Vizcarra que se ha superado la etapa luego de la renuncia del presidente PPK?

O sea lo que se ha entrado es a un proceso de tranquilidad política, tranquilidad entrecomillas política, pero el tema fundamental es la situación económica, la sociedad económica no ha mejorado, tenemos que la informalidad campea, hoy día por ejemplo los empresarios peruanos que pagaban lo que les daba la agana a los peruanos pobres, hoy día pagan menos a los hermanos venezolanos que vienen al Perú y, los empresarios dejan a los peruanos que explotarán para explotar aún más a los venezolanos, hoy día la gente de Venezuela está recibiendo algo de diez soles diarios ó 20 soles en tareas que ocupan más de las ocho horas, uno no puede pensar que la cosa está bien. Los índices de criminalidad se han incrementado, la violencia en el VRAE se ha incrementado, el narcotráfico ha crecido, el Poder Judicial o el propio congreso de la república no investiga los niveles de corrupción que hay en muchísimos congresistas, pero Ud. entenderá que la situación n o ha mejorado.

¿El grande problema en el país sigue siendo la corrupción?

Bueno claro, esto no es nuevo, el tema de la corrupción vino con la república, pero ahora gracias a las redes, gracias a las investigaciones, gracias a que ya no hay solamente medios de comunicación escrito, sino las redes y los informativos ayuda muchísimo, y entonces descubrimos que estamos muy, muy afectados, por primera vez se sanciona a una empresa privada y se sanciona a empresarios privados, pero con ellos son tenues en el castigo, sin embargo con el pueblo, con la gente humilde, con los delincuentes o los que roban un teléfono, un reloj, a ellos le ponen siete u ocho años, los cual es ridículo frente a todo lo que han robado esta gente, no.

¿Pero Barata y Odebrecht han dicho que los últimos presidentes y a los candidatos ser les entregó dinero mal habido?

Por eso pues, entonces a todos los que tenían responsabilidad y se le entregó el dinero evidentemente se tiene que poner toda la sanción de la ley porque beneficiaron, pero no solamente es Barata, si solamente nos quedamos en Odebrecht estamos también min tiendo, también hay empresas privadas nacionales que han corrompido, también hay universidades peruanas que utilizan la plata, el dinero de los estudiantes, la plata que no pagan impuestos para que hagan campañas electorales, eso también es corrupción. Hay gente que invierte 5, 4, 3, 2, un millón de soles para ser candidatos y, ya están montando la campaña haciendo que la democracia sea muy frágil, porque una persona que tenga capacidad para gobernar, pero que no tenga plata simplemente es una utopía que pueda ganar un proceso electoral.

¿Qué le parece lo de Ollanta Humala, el Tribunal Constitucional resolvió dejarlo libre para afrontar sus juicios en libertad?

Bueno eso era lo menos que se podía esperar, porque si Ollanta Humala estaba con prisión preventiva a pesar de que no había ninguna posibilidad de que se escape, se había presentado constantemente al proceso, siempre acudió a las citaciones que se le dio, lo encerraron un periodo largo, sin embargo las otras personas que tienen de repente hasta más responsabilidad, porque eran gobierno en algún momento determinado, porque Humala recibió el dinero cuando no era gobernante, sino cuando era candidato, n o es cierto, entonces allí hay responsabilidad compartida, entonces si a Humala lo meten preso, porque no a los otros. Yo estoy de acuerdo que a Humala se le juzgue, se le investigue y, si es que se encuentra realmente culpabilidad, bueno tendrá que recibir el castigo de la ley, y los otros.

¿Qué le parece este congreso donde se ha visto prácticas montesinistas, porque fue Fuerza Popular los que hicieron videos y audios para la compra de votos?

Yo siempre he venido diciendo durante años que este miserable, canalla y asesino de Montesinos, que trajo la desgracia más grande al país rompiendo la institucionalidad, ligado al narcotráfico debidamente comprobado, que aquí supuestamente combatió al terrorismo y le entrega armas a las FARCs en Colombia, traidor a la patria que vendió información de nuestras Fuerzas Armadas a estados Unidos, ese señor nunca descansó, ese señor sigue vivito y coleando y entre comillas está preso, estoy seguro que tiene del cuello a un montón de miembros de las Fuerzas Armadas y empresarios, entonces él sigue trabajando, y si no sale en libertad, no es porque no lo quieran dejar en libertad, sino porque sabe que tiene demasiado conocimiento y muchas cosas y cualquier cosa le puede pasar. Entonces esas prácticas fujimoristas en el congreso o en este congreso donde hay gente ligada al narcotráfico, donde hay algunos congresistas con in formaciones falsas, donde hay congresistas que de la noche a la mañana tienen fortuna, evidentemente no representan el sentimiento, ni la calidad de política que necesita el Perú.

¿Hablemos del Partido Humanista señor Simon del cual es Ud. líder y fundador. Participará en estas elecciones municipales y regionales de octubre?

El partido Humanista es ahora parte de un frente que se llama Juntos por el Perú, que tenemos candidatos prácticamente en todo el país y, que ha puesto su inscripción en este caso el partido Humanista a favor de la unidad del pueblo, no solamente la izquierda que es importante, porque tenemos allí cuatro o cinco partidos de izquierda sobre todo de intelectuales, gente progresista, de ex miembros de las Fuerzas Armadas nacionalistas, no nacionalismo, de empresarios nacionales, y entonces estamos avanzando, si vamos a presentar candidatos, por supuesto y creemos que esto va a ser también, este proceso electoral nos va a poner el mapa, nos va a decir cómo nos encontramos para el 2021.

¿Ud. será candidato a la región Lambayeque?

Bueno, esperemos que sí, yo estoy como candidato a pesar de que en el congreso de la república se ha hecho una ley Yehude Simon, direccionada por el señor Velásquez Quesquén y el señor Becerril en alianza con el ministro de justicia que le dio libertad al señor Fujimori, entonces todos aquellos que fueron beneficiados por un indulto, por error judicial por indulto o ser inocente, no por el indulto humanitario, ni de perdón, resulta que ahora lo quieren meter en la lista de los que han sido sentenciados debidamente por terrorismo, o sea doble sanción. La primera te pidieron perdón porque eras inocente, te sacaron, pero te malograron la vida 2, 4, 8 ,10, 12 años, somos 503 beneficiados y ahora te dicen bueno pues nos equivocamos, pero vuelves a ser condenado, no puedes participar en la vida política, y de los 503 o 513 personas afectadas que fueron liberados, el único que hace política soy yo. Yo que he sido primer ministro del gobierno de García, que he sido gobernador de la región Lambayeque en dos oportunidad o presidente en ese tiempo, que de una u otra manera he sido congresista de la república en los últimos cinco años, nos están prohibiendo, o me quieren prohibir, intentan prohibirme para que sea candidato al gobierno regional.

¿Ud. entonces cree que es injusto lo que quieren hacer con su persona?

Es evidente que eso no es justo, la gente va a protestar, nosotros estamos haciendo todo lo que corresponde para evitar que saque mi candidatura, tenemos informes del Tribunal Constitucional que dice, esta gente es inocente, tenemos informe de Defensoría del Pueblo que dice esta gente es inocente, Yehude Simon, es inocente. Velásquez Quesquén y Becerril del fujimorismo sabe perfectamente que puedo ganar las elecciones en la región Lambayeque y, ellos son mis enemigos principales.

¿Entonces al margen de que sea o no candidato, van a presentar candidatos a nivel nacional?

Vamos a presentar candidaturas en todo el país, y te digo a ti, que sí voy a postular le duela a quien le duela.