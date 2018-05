Wilson Yumbato será el candidato del APRA a la Municipalidad Provincial de Cajamarca

Por: Pedro Aliaga Correa

Wilson Yumbato es el único precandidato del APRA a la Alcaldía Provincial de Cajamarca y será ratificado el 20 de mayo, en elecciones internas; por lo tanto, es ya el postulante oficial de este partido. Con Panorama conversó sobre su plan de trabajo y de otros aspectos. A continuación sus declaraciones:

– ¿Usted prácticamente es el candidato del APA a la Alcaldía de la provincia de Cajamarca?

– Del partido prácticamente lo soy, soy el único precandidato para cumplir los requisitos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y se hará una elección interna el 20 de mayo para cumplir con las normas. Al ser el único precandidato, porque habían otros precandidatos y han renunciado, y nos han dado todo el respaldo necesario, podríamos decir que oficialmente sí, ya estamos asumiendo este reto.

– ¿El 20 de mayo se concretaría oficialmente su candidatura?

– Claro, con la elección interna para cumplir todos los requisitos que el JNE tiene como política electoral.

– ¿El APRA, en esta coyuntura política, tendría o no posibilidades de ganar?

– Sí, mi estimado amigo, somos conscientes de que el partido Aprista, a nivel nacional, está pasando por una de sus peores crisis en toda la historia del Perú, vinculados especialmente a actos de corrupción, a señalamientos en todo el orden del partido; somos conscientes de que si nosotros no hacemos activismo político, si es que no fortalecemos los partidos políticos, no podemos hablar de un sistema democrático que garantice la democracia en el país.

– ¿Entonces usted va camino a la inmolación o cree que tiene posibilidades de triunfo?

– Yo quiero decirle primero que tengo dos objetivos principales en esta postulación.

TIENEN DOS

MOTIVACIONES

– ¿Cuáles son esas motivaciones?

– La primera motivación es decirle a la población de Cajamarca que en el APRA sí hay gente honesta que puede caminar y mirar a la frente a todos los cajamarquinos sin agachar la cabeza, somos seres humanos, tenemos seguramente miles de errores, miles de defectos, pero sí le puedo decir, mi estimado amigo, con toda seguridad, que Wilson Yumbato, como otros apristas cajamarquinos, jóvenes y adultos, aún tenemos alguna solvencia moral para enfrentar este proceso electoral y acercarnos a la población y decirle: mira, en el APRA hay gente con alguna solvencia. La otra motivación u otro objetivo grande es que sí creemos que tenemos capacidad para conducir a la provincia de Cajamarca, no podemos seguir administrando pobreza, pero sí tenemos una noción de lo que se puede hacer en Cajamarca, cómo manejar la cosa pública. Estas las dos grandes motivaciones que me llevan a aceptar esta candidatura por el partido Aprista en la provincia de Cajamarca.

– ¿El proceso del 20 de mayo es solo para el candidato, no para el equipo de regidores?

– Es al candidato, solo al candidato, pero nosotros estamos ya llegando y conversando con mucha gente no aprista, ahora hay que cumplir también con el reglamento del JNE, el 30 % son invitados, entonces estamos buscando ese 30 % a una representación juvenil y de experiencia en Cajamarca, y el APRA está tratando de llevar en esta oportunidad una alternancia, una renovación que siempre la población ha exigido a los partidos políticos, y a un grupo de jóvenes para que conduzcan la provincia. Seguramente habrá algún compañero mayor que nos acompañe, solo hay que entender que la experiencia nos da mucho apoyo y fortaleza en nuestra organización y políticamente.

EL APRA EN

CAJAMARCA

– El APRA en Cajamarca presentará candidatos solo a la municipalidad?

– Sí. No tendríamos candidato a la región, yo a la provincia y dos a tres provincias a nivel regional.

– ¿El esfuerzo del APRA es ganar el poder municipal?

– Así es, nuestro propósito es poder llegar al sillón municipal de Cajamarca. Le puedo decir, con toda honestidad, que los cinco días como precandidato y que ya se ha hecho público, hemos generado ya un pequeño movimiento en los comentarios de Cajamarca, soy docente universitario y le puedo decir que hay una buena aceptación a nivel de estudiantado, de personal administrativo; sin temor a equivocarme, por lo menos con los docentes que he podido conversar, todos ellos o la mayoría, en todo caso dan un respaldo directo y personal, no sé si es a Wilson Yumbato o al partido, pero eso queda de lado, pero ya comenzamos esta campaña interna, ya externa prácticamente con un buen pie, no estamos diciendo que vamos a ganar, pero sí vamos a postular a este proceso, el propósito es llegar a la Municipalidad Provincial de Cajamarca y creemos que tenemos posibilidades.

– Todo proceso electoral tiene un coso.

– Bueno, para comenzar, he sido claro a nivel de mi partido, los candidatos vamos a aportar lo suficiente y necesario para afrontar una campaña electoral, no onerosa, por dos razones. Ya se han acercado dos amigos personales, Wilson cuánto necesitas para tu campaña, entonces hemos dicho que por favor esperemos un momento, en todo caso será lo mínimo que se pida, porque si entramos a un proceso de una campaña agresiva, tener que gastar para convencer a la población que voten por nosotros, simplemente habremos empeñado todo lo que podríamos hacer en el gobierno municipal, y lo único que tendríamos que cuando uno llegue es devolver esos favores y ese es uno de los resultados que se está teniendo en todas las gestiones, a nivel nacional, regionales, municipales, provinciales y distritales. Creo que ustedes como comunicadores sociales lo conocen mejor, entonces nosotros como APRA queremos llegar a hacer un trabajo que hace 50 años hacíamos los apristas, llegar a la población, vamos a caminar, hay un grupo de jóvenes no apristas, amigos de Wilson Yumbato, que se van sumando a esta campaña y están convencidos que vamos a caminar las calles, vamos a pedir el voto a la población casa por casa, porque si no en todo caso diré tengo tantos miles de soles, voy a gastarlos, pero la pregunta es y cómo lo voy a devolver.

– ¿Brevemente cuál es su plan de trabajo?

– En el plan de trabajo que estamos desarrollando con un equipo técnico de profesionales de la universidad, del partido, de fuera y de Cajamarca, vamos a establecer dos ejes. El primero de la gestión del corto plazo; es decir, cuatro años de manejo de administración pública municipal con los problemas que se tienen, limpieza, seguridad ciudadana, transporte, crecimiento urbanístico. Y el otro eje de mediano y largo plazo, no podemos llegar a la municipalidad y destruir lo que hizo el otro alcalde, tenemos que comenzar a trabajar sobre un eje de 20 a 30 años de desarrollo. Por lo tanto, de llegar al gobierno municipal, convocaremos a las organizaciones políticas, sociales, a los candidatos para hacer un pacto de desarrollo de Cajamarca que implica una visión de 20 a 30 años, y ese trabajo tiene que hacerse si es que queremos una ciudad moderna, porque si solamente vamos hablar de la gestión de cuatro años, nos vamos a dedicar solo a administrar pobreza todo el tiempo y Cajamarca seguirá estando como está.