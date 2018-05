“CONGRESISTA FUJIMORISTA MAMANI TAMBIEN DEBE SER DESAFORADO”

Por: Pedro Aliaga Correa

Panorama conversó con la congresista del Frente Amplio María Elena Foronda Farro, vocera alterna de esta bancada parlamentaria sobre temas de corrupción, gabinete Villanueva, presidente Vizcarra y el fujimorismo.

¿Congresista Foronda, cuál es apreciación sobre el actuar de la presidenta de la Comisión lava Jato, Rosa Bartra de no considerar para ser investigada Keiko Fujimori, pero si a los últimos expresidentes del país?

No hace sino confirmar el blindaje que está haciendo el Fujimorismo ante su principal lideresa, es una lástima, nosotros hemos enviado hasta dos cartas solicitando al presidente del congreso que se deje sin efecto la representación a cargo de la señora Rosa Bartra en la comisión, porque allí hay un conflicto de intereses, se vio cuando la fiscalía ingreso a los locales del fujimorismo y ella tuvo una participación directa, ni siquiera guardó una actitud neutral, y segundo los resultados que estamos viendo ahora, no nos parece que ella sea la persona, ni el fujimorismo las personas más idóneas para investigar, y están actuando así en cada una de las comisiones donde ellos tienen la mayoría, es una pena, lo que ellos han entrado hacer acá es blindar a Keiko Fujimori.

¿Uds. como bancada siguen pidiéndole que dé un paso al costado?

Claro que sí, nosotros lo propusimos y nos ratificamos en eso, el asunto es que la señora Rosa Bartra con el fujimorismo controlan la mayoría y mantienen esa decisión, ellos lo que hacen es copar las comisiones, cuatro, cinco congresistas copando las comisiones para que puedan tener la mayoría de las decisiones y eso no debería ser así.

¿Qué le pareció el reportaje de Cuarto Poder que divulgó un audio entre el Congresista Moisés Mamani y el ex jefe de Discamec Aragon, donde Mamani tendrá una práctica igual o peor que los congresistas de los mamanivideos?

Mire nosotros también en ese tema solicitamos en la junta de portavoces, yo soy vocera alterna de la bancada del Frente Amplio, solicitamos que pudieran comprender al Congresista Mamani dentro del proceso de investigación, la mayoría fujimorista dijo que no, casi, casi lo levantaban como si fuera un héroe, y hemos visto el procedimiento después, no entregó él los vídeos, paso por la bancada, los vídeos según lo que dice la fiscalía son incompletos y, por lo tanto, ese señor también tiene que ser procesado bajo la misma competencia que le corresponde al Poder Judicial y la Fiscalía, no puede lanzar un tema como el que se ha lanzado tan grave y tener un sustento de lo que está haciendo probatorio, realmente es deplorable, pero así actúan los fujimoristas, a mí n o me extraña para nada las prácticas que tiene al interior, ahora se rasgan las vestiduras, tratan hablar de moralidad cuando mire la composición de congresistas que Keiko Fujimori trajo aquí a Lima, de eso no hay que olvidarnos, no es que sean los congresistas independientes de Keiko, no son del partido Fuerza Popular, con ese proyecto ellos llegaron a acá y, por lo tanto, pasaron todos los filtros que deben pasar en los partido políticos, y esa es la calidad moral que tienen esos fujimoristas que tienen en el congreso.

¿Mamani también debe ser desaforado del congreso?

Desde mi punto de vista sí, porque él tiene que ponerse a disposición del Poder Judicial para llegar al fondo de las investigaciones.

¿Qué le pareció la incautación de cosas en las casas de los Ollanta Heredia, así como en la casa de Roció Calderón, prima de Nadine Heredia por parte de la Fiscalía?

A mí me parece que hay que dejar que la Fiscalía y el Poder Judicial hagan su trabajo, no hay oponernos a sus procedimientos, no hay abuso de poder, ni excesos, simplemente son procedimientos que ellos necesitan para contrastar con los medios probatorios de un proceso que todo el país quiere saber y que necesitan saber, y esclarecerse la verdad, yo felicito la valentía que tiene la fiscalía de hacer su trabajo y hay que dejarlos actuar así,

¿Lo mismo debe hacer la fiscalía en las casas de Alan García y otros implicados en el caso lava Jato?

Por supuesto, pero por supuesto, ya pasaron ellos a condición de investigados en la comisión Lava Jato, pero es una lástima que de todos ellos solamente haya salido bien librada Keiko Fujimori, qué casualidad teniendo al fujimorismo allí metido, nadie tiene corona en este tema, que actué con celeridad el Poder Judicial y la Fiscalía.

¿Su bancada voto en contra de la confianza para el gabinete Villanueva?

Sí, nosotros lo hicimos por tres razones, primero porque la orientación económica y el modelo económico no ha valido para nada, sigue siendo un modelo primario exportador, priorizando el tema de este modelo sobre los negocios que espero no se concrete con empresas transnacionales, esperamos que un anuncio era la derogatoria de los decretos supremos que firmó entre gallos y medianoche PPK a favor de las empresas petroleras, y eso significaba un parte aguas, eso no tiene nada que ver, nosotros dejamos de lado esos decretos supremos, hemos tenido la reunión con el premier, con los pescadores desde Tumbes hasta Ancash y estamos esperando que en el plazo de 15 días puedan pronunciarse derogando estos decretos supremos, además el temas de los CAS no mencionó ni por asomo, el tema ambiental totalmente ausente como si no existieran conflictos socio ambientales en el país, como si no existieran derrames de petróleo, como si no hubieran niños contaminados por metales pesados y plomo en la sangre como en el caso de la Oroya, Pasco, etc., son los temas que a nosotros nos interesaba, sí se puso énfasis en el tema de la corrupción, pero en los otros temas como temas concretos, puntuales directos, no los hubo y por eso es que votamos en contra.

Sin embargo el Presidente Vizcarra ha pedido seis meses para notar resultados en su gobierno ¿Qué piensa Ud.?

Bueno esperemos, todos queremos que haya resultados, nosotros somos una oposición constructiva y queremos que los resultados vayan en efectivo de hacer una mejor gestión que se diferencie, que luche frontalmente contra la corrupción, sobre todo en algo que no se menciona mucho que es la Impunidad, porque no solamente basta luchar contra la corrupción, sino dar gestos claros de que como país no podemos estar permitiendo casos como los de Keiko o como los de Kenji y la familia oprobiosa como del fujimontesinismo no sean investigados, yo creo que acá tenemos que dar lecciones ejemplificadoras en el marco de lo que dicen las normas respetando la institucionalidad y fortaleciendo más bien el sistema de control como lo están haciendo ahora, yo felicito muchos el trabajo del Contralor que está poniendo por delante los intereses del país y no solamente intereses personales.

¿Cree Ud. que hay un acercamiento del gobierno de Vizcarra con el Fujimorismo?

Lo que yo si veo es que si hay una incidencia directa del fujimorismo en algunas tomas de decisiones que lo veremos con el tiempo, simplemente aquí el que va a ser el equilibrista de todo este tema de poder llevar adelante la fiesta en paz va ser el Premier Villanueva, que tiene experiencia en eso, la verdad como ser humano, yo lo pondero mucho porque hemos trabajado juntos en la Comisión Investigadora de derrame de petróleo, y esperemos ya que, él es de las regiones cumpla con lo que ha dicho que va a fortalecer más un gobierno descentralista, veamos los resultados y sobre eso tendremos la oportunidad de opinar, pero si sobre lo que no vamos a ceder es sobre sobre los temas de agenda que ya le mencione como el tema de la eliminación gradual del CAS, el tema de la solución de los conflictos socio ambientales, las investigaciones sobre actos de corrupción, la impunidad y obviamente una economía que esperemos no sea de las transnacionales, ni los lobistas, sino una economía que sustente para la gente en la diversificación productiva y, hemos propuesto también una ley que es la ley de reordenamiento territorial que interviene mucho en todos los conflictos que estamos ahorita enfrentando. Por ejemplo algo que debe hacer inmediatamente Vizcarra es publicar ya mañana el Manual que aprueba la ley de alimentación saludable y que los fujimoristas quieren tumbarla por presión de las industrias alimentarias. Esos son los temas que deberían dar gestos políticos que demuestren que están yendo por otro camino.

¿Coincide Ud. con el congresista Mulder y Becerril de cerrarle las candidaturas a Guzmán y Verónika Mendoza?

Lo que hay que hacer efectivamente es hacer una reforma integral del sistema de partidos políticos y que esos procedimientos que ellos están planteando de tres años mínimo de militancia dentro de un partido tiene que ser contemplado en el marco de esta reforma, pero sacarlos así bajo la manga ahora, te podría dar la lectura de que los quieren dejar fuera de juego a dos de los candidatos que tienen mayores, digamos que tienen una aceptación, yo no creo que debería ser así porque es parte de la democracia poder tener distintas opciones y que sea el pueblo quien decida. Lo cierto es que también ha habido mucha manipulación al interior de los partidos, en algunos partidos políticos para poder solamente quedarse con los más antiguos y ya vemos como han actuado. Hubo una aprobación en el congreso por los fujimoristas donde decían por ejemplo que los candidatos de las regiones deberían pertenecer nacionales, yo digo porque, si hay movimientos regionales que pueden postular en política, porque no dejarlos hacer es parte del juego democrático del país, pero ellos cierran con esto y si lo ha dicho Mulder y tiene el respaldo de los fujimoristas, así es como están actuando y seguramente eso lo va a ser este congreso.

PUCHERITO.

POCO A POCO SE CONOCEN LOS CANDIDATOS

Hola cajachitos (as) estamos nuevamente como de costumbre con ustedes para ver en realidad lo que acontece en nuestra querida Cajamarca y a también todo el Perú. Bueno pues poco a poco se van conociendo los candidatos a la alcaldía provincial de Cajamarca, el domingo los ñaños de la lampa, si los Acción Popular fueron a las urnas internamente para elegir a su candidato al sillón provincial que al parecer es Ño Eduardo Quiroz, que hasta estos momentos ostenta Ño Manuel Becerra.

En el Apra será el 20 pero solo tienen un precandidato que es Wilson Yumbato, así que se da por descontado que este militante del partido de la estrella prácticamente es el candidato oficial, en Fuerza Regional de igual manera el candidato será Andrés Villar, así de a poquitos se va decantando quienes aspiran llegar a ser alcaldes.

Si uno ve la cantidad de precandidatos y candidatos ya como Palomino, Julca, el autosecuestrado Rojas, etc. sin duda que habrá una lluvia de candidatos, lo que quiere decir que el voto va a estar bien disperso y el que gane los hará por unos 10 mil a 15 mil votos, y hasta con menos dice el cholo Lolo.

Pero la coshanga no está en la cantidad de candidatos, sino en la calidad de los mismos, a algunos incluso ya los conocemos porque de una u otra manera han estado de alcaldes distritales o provinciales, por tanto conocen un poco de la coshanga municipal, puede ser que eso les sea un tanto favorable.

Sin embargo nuestra ciudad y sobre todo nuestra provincia sigue adoleciendo de males muy pero muy profundos, problemas diremos muy graves que el que logre llegar a la meta tendrá que realizar un arduo trabajo para dar solución a problemas como el tránsito urbano, la inseguridad, el problema de la basura, comercio ambulatoria, pistas veredas, mercados saneamiento, agua potable, sobredimensionamiento de trabajadores en la municipalidad, etc. etc., es decir ordenar a una ciudad que sigue creciendo desordenadamente.

Hoy más que nunca se necesita la capacidad de un alcalde emprendedor, con visión de futuro y de desarrollo, estadista y que este rodeado de un buen equipo de trabajo y de regidores que lo ayuden a gobernar no pensando en lucrarse de la cosa pública municipal, sino gobernara por los más necesitados que necesitan trabajo y eso se logra planificando obras, que necesitarán mano de obra y, también trabajar coordinadamente con el gobierno nacional y regional, para eso debe en su plan de trabajo saber qué proyectos aplicará en sus cuatro años de gestión, de lo contrario seguiremos en lo mismo.