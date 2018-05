ENTREVISTA “DISCIPULO DIRECTO DE RAUL GARCIA ZARATE OFRECE CONCIERTO DE GUITARRA CLASICA”

Por:Pedro Aliaga Correa

Panorama conversó con el guitarrista sucreño de Celendín, Abel Velásquez Zavaleta, quien ofrecerá un concierto de gala de música clásica, Velásquez ha ofrecido conciertos tanto en Cajamarca como en otros lugares del Perú y del mundo. Estas son sus declaraciones.

¿Sr. Velásquez Ud. es un músico guitarrista. Háblenos de su concierto que ofrecerá en Cajamarca?

Yo soy músico guitarrista, egresado del Conservatorio Nacional de Música, soy cajamarquino y voy a brindar un concierto el día 11 de mayo en la Iglesia Belén, con repertorio académico, un reportorio clásico y todo ya está publicitado para ese día.

¿Es la primera vez que hace este tipo de conciertos o ya ha tenido otros?

En realidad he dado muchos conciertos en Cajamarca muy pocos porque radico en Lima, recientemente he dado un concierto en Europa en Alemania, en Francia, España y he tenido una maestría en guitarra clásica en España, y he hecho el primer trabajo en el Perú de guitarra cajamarquina solista también.

¿Cuando se habla de guitarra clásica a que se refiere a ver ilústrenos?

A la música académica, es la música clásica, música académica escrita para guitarra.

¿Qué va interpretar en este concierto de guitarra clásica?

Bueno va a ver desde música barroca de Joan Sebastián Bach, música romántica de Juan Schubert, va a ver música de los compositores españoles, Joaquín Mala, Enrique Granados, López Quiroga y, voy a estrenar dos arreglos de música barroca recopilada por el profesor Jaime Martínez Compañón en el año 1765 en toda la Diócesis de Trujillo.

¿La entrada tendrá algún costo?

Es en la iglesia Belén a las ocho de la noche, entrada libre.

¿Habrán invitados para su concierto de guitarra clásica.?

Sí va estar en la antesala un muchacho que se llama Carlos Vergara Romero.

¿Su maestro fue el guitarrista ayacuchano Raúl García Zárate?

Así es yo he sido discípulo directo del maestro Raúl García Zárate.

¿También interpreta música ayacuchana?

Sí yo tengo ya tres producciones discográficas, las dos primeras es con música de todo el Perú con distintos géneros de todas las regiones del Perú del escritor Cosío Riquelme, y el tercer disco es justamente dedicado íntegramente a la música tradicional de Cajamarca donde ese es disco es el primero en la historia del Perú, una producción discográfica que contiene un programa netamente cajamarquino de un solo de guitarra al estilo tradicional, puesto que en Cajamarca no contaba con una tradición guitarrística solista, y los pocos guitarristas que hacían o hacen algo tradicional lo hacían al estilo ayacuchano, lo cual no respetaban las rítmicas propias de la música cajamarquina.

¿Cómo ha sido recibida su presentación o sus conciertos en el extranjero?

Bueno afuera muy bien puesto que he tocado en auditorios de prestigio como la casa de La Casa de América Latina en París, La Victoria en la ciudad de Alicante en España, son sitios que para poder tocar allí, todos los programas que se envían en trabajo son previa evaluación de muchos meses, entonces para presentar ese trabajo con música clásica, música peruana e inclusive música cajamarquina, la aceptación ha sido muy buena porque ha sido para público europeo básicamente.

¿No ha tocado para comunidades de peruanos en el exterior?

No tocamos para comunidades peruanas, han sido como repito para público europeo, las presentaciones han sido muy buenas ya que es una música diferente, y el estilo solista tradicional del Perú también es una riqueza única, como el mismo maestro García Zárate, implantó un estilo único de interpretación, él también dejó un camino ya trazado.

¿Cuando habla de música cajamarquina. A qué música se refiere?

Bueno principalmente las más representativas de la provincia de Cajamarca como las cashuas y los carnavales.

¿Quién auspicia este evento?

Tiene varios auspiciadores, está el promotor cultural Alex Fernández, la coordinación en parte de la Dirección Regional de Cultura, empresa privada entre otros que están en los afiches, son gente que se dedica al asesoramiento de exportaciones.

¿Haga Ud. la invitación al pueblo de Cajamarca?

Invito a todos los paisanos cajamarquinos, siempre es una alegría tocar en mi tierra, lamentablemente no puedo tocar en ella mucho porque radico fuera de Cajamarca, pero bueno espero encontrarlos a todos allí, va a ser un concierto muy bonito, va ser la primera vez que en Cajamarca va a ver un concierto de música clásica porque las anteriores han sido de música peruana o cajamarquina y se va estrenar también música cajamarquina de academia.

PUCHERITO

PERÚ NO TIENE UN PLAN NACIONAL FORESTAL

Hola cajachitos (as), esta vez no vamos a escribir sobre la coyuntura política nacional y electoral, vamos a tocar un tema bastante sensible e importante que tiene que ver con problemas ecológicos, se trata de la desforestación en el país, y hemos encontrado este artículo publicado en u diario capitalino escrito por el analista, Alfredo Palacios Dongo, que espero lean para tener un juicio al respecto.

“…Entre los días 26 y 27 de abril se realizó en nuestra capital la IV reunión anual de la Iniciativa 20×20, cuyo objetivo es que los países miembros de América Latina y el Caribe recuperen 20 millones de hectáreas de tierras degradadas al año 2020. Esta iniciativa fue lanzada durante la Cumbre del Cambio Climático (COP-20) en Lima (diciembre 2014) por ocho países de la región, entre ellos, el Perú que se comprometió a restaurar 3.2 millones de hectáreas. Actualmente hay 19 países inmersos en esta Iniciativa.

Según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) nuestro país tiene más de 9 millones de hectáreas deforestadas de bosques tropicales, de las cuales 5.5 millones son consideradas degradadas o abandonadas en 12 departamentos con prioridad de restauración alta y muy alta. Cuando Perú, en 2014, se comprometió a restaurar las 3.2 millones de hectáreas, el ministro de Agricultura, Juan Benites, manifestó que este esfuerzo entusiasta del Perú demuestra la intensidad del problema de la constante pérdida de nuestros bosques, que pone en riesgo el futuro del país. En febrero 2017 el ministro José Hernández aseguró que se estaba fortaleciendo acciones para cumplir el compromiso y restaurar 2 millones mediante reforestación productiva y 1.2 millones mediante proceso de recuperación de áreas degradadas, pero indicó falta de capital privado. El actual ministro, Gustavo Mostajo, sostiene que su meta es detener la deforestación para no seguir degradando las tierras.

Bajo este panorama, realmente nada se ha avanzado, faltando 2 años 8 meses hasta fines del año 2020 es imposible cumplir con la restauración comprometida, toda vez que existe un ritmo de pérdida anual de 150,000 hectáreas de bosques por agricultura migratoria y actividades ilícitas (en los últimos 15 años fueron destruidos 2 millones de hectáreas), sin embargo, las plantaciones forestales registradas a nivel nacional alcanzan solo 40 mil hectáreas.

Contamos con una amplia normativa forestal para restaurar las tierras degradadas (25 normas entre Leyes, Decretos Supremos y Resoluciones Legislativas y Ministeriales y la última, hace 7 días, de la Dirección Ejecutiva sobre lineamientos para restauración de ecosistemas forestales), pero increíblemente no tenemos un Plan Nacional Forestal (sigue postergado desde el año pasado), estratégico e imprescindible documento cuya falta debilita el accionar y desarrollo del sector forestal que no permite el mejor aprovechamiento y gestión de nuestros recursos forestales, tampoco detener la deforestación ni avanzar en la prioritaria restauración de tierras degradadas…”