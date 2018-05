Hualgayoc visitará Apurímac

Enfrentará este domingo al difícil Santa Rosa.

Este sábado se empezará a jugar la sexta fecha del Torneo de Ascenso 2018. Por primera vez en lo que va del año, serán cuatro los encuentros que se disputen en la jornada sabatina, mientras que los tres restantes se jugarán el domingo.

Los platos fuertes de la fecha seis de la Segunda División son los duelos entre el Atlético Grau vs. Unión Huaral, Sport Victoria vs. César Vallejo, Cienciano vs. Juan Aurich y Cultural Santa Rosa vs. Deportivo Hualgayoc. En esta jornada le toca descansar a Serrato Pacasmayo.

Un duro partido es el que tendrá Deportivo Hualgayoc al enfrentar a Cultural Santa Rosa ya que será la primera vez en el año que irá a un lugar de altura como lo es Abancay.

El equipo policial recibirá con los ánimos al tope al cuadro azulino ya que en la cuarta fecha dio el golpe en Chongoyape ya derrotar por la mínima diferencia al Juan Aurich. Con el resultado positivo escaló al cuarto lugar con 9 puntos.

Por su parte, Deportivo Hualgayoc es ligeramente favorito en este encuentro, pues comparte la punta con Vallejo y hasta el momento se mantiene invicto en el torneo. Además, llega de darle vuelta en casa a Los Caimanes por 2-1.

Sin duda un duro reto para los dirigidos de Maltese que quieren mantener el liderazgo en Segunda División y también el invicto en esta nueva temporada.