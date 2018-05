Juegos Escolares: Programación, 4ta fecha

Hoy continúan los Juegos Deportivos Escolares en la disciplina fútbol por la cuarta fecha, donde habrá encuentros muy interesantes como el Nuevo Mundo – Champagnat y como partido de fondo el glorioso San Ramón ante el colegio Juan Pablo II.



La mayoría de partidos por la categoría C, se jugarán en el estadio “Héroes de San Ramón” a partir de las 7:50 de la mañana. Divino Maestro de Mollepampa y ALTAIR abrirán la jornada 4.

Asimismo, Nuevo Mundo enfrentará al favorito Champagnat, donde una victoria amarilla, aseguraría sus chances de clasificar a la siguiente ronda.

Otro partido interesante será el Cristo Rey – Cabrera. El representativo marista logró un empate en la fecha pasada y hoy busca levantarse del tropiezo. Asimismo, Cabrera igualó sin goles ante El Carmen. Sin duda es un duelo de necesitados.

El partido de fondo se jugará en el estadio Municipal, donde el Emblemático Colegio San Ramón enfrentará al Juan Pablo II. El elenco sanramonino viene de una victoria abultada, mientras Juan Pablo llegará dolido luego de ser goleados por el Lord Kelvin.

PROGRAMACIÓN, ESTADIO HÉROES DE SAN RAMÓN – CATEGORÍA C

HOY: 7:50 a.m. Divino Maestro vs. ALTAIR, Nuevo Mundo vs. Champagnat, Cushunga vs. El Carmen, Guillermo Urrelo vs. Divino Maestro, Ingeniería vs. Lord Kelvin, Rafael Loayza vs. Isaac Newton, W. Prescot vs. Carducci, Pamer vs. Ramón Castilla, dos de mayo vs. Rafael Olascuaga

ESTADIO MUNICIPAL – CATEGORÍA B

HOY: 1:00 p.m. ALTAIR vs. Juan Pablo II, La Florida vs. Diego Thomson, Carducci vs. Cushunga, Toribio Casanova vs. Humbolt, San Ramón vs. Juan Pablo II