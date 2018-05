Pye: “Fallo de Guerrero saldría este lunes”

El gerente de selecciones Antonio García Pye, dio alcances sobre la lista de futbolistas que dará el técnico Ricardo Gareca para el Mundial, haciendo hincapié en el caso Paolo Guerrero, cuyo fallo esperan salga antes del 14 de mayo para tomar las precauciones del caso de ser necesario.

“Son doce futbolistas los que entrenan en Videna, los del medio local y algunos del exterior que llegaron. Sobre la lista, primero tenemos que introducir la información a una web de FIFA, después decidirá si hace conferencia informando lo hace FIFA directamente, siempre y cuando demos el OK. La información va a salir el 14 de todas maneras, es una convocatoria provisional”.

García Pye adelantó que es probable que Gareca no haga una lista de 35, sino con un número reducido más allá de los 23.

“El máximo que puede inscribirse son 35, después de 23 cualquier número es válido. Todo indica que el profesor no lo va a utilizar los 35, quiere reducirlo a lo mínimo. En el caso de Paolo, hay que ver si FIFA considera si es fuerza mayor, si es reemplazado dentro del grupo preinscrito. Si el tema de Paolo no está, el profesor va a tomar sus precauciones, hay mucha probabilidad que el fallo salga antes del 14 y tendríamos la tranquilidad de saberlo. Si no es así se tomarán medidas de cómo reemplazarlo”, finalizó.