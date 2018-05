Poder Judicial dejó libre a un presunto vendedor de armas

Jaén.

Juan Tarrillo Mondragón (53), quien fue intervenido por personal policial en el distrito de Pucará, cuando se disponía a vender presuntamente dos armas de fuego ilegales, fue puesto en libertad con comparecencia restringida.

El fiscal pedía siete meses de prisión preventiva por el presunto delito de tenencia ilegal de armas, pero a falta de los suficientes elementos de convicción, la jueza Elizabeth Campos Idrogo resolvió dejarlo libre.

“La magistrada le ha cedido la comparecencia restringida, no hizo efectivo el pedido del Ministerio Público pese a que las pericias realizadas por peritos de Bagua indican que las dos armas de fuego están en perfecto estado de funcionamiento y conservación”, señaló el jefe del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Jaén, comandante PNP Juan Gadea Guillén.

“Hoy por hoy el señor Juan Tarrillo tendrá que cumplir ciertas reglas de conducta, como acudir al Juzgado a firmar cada fin de mes, no ausentarse de su domicilio, no viajar fuera, no estar inmerso en casos violentos y otros”, agregó, en declaraciones a Visión TV de Jaén.

Refirió que pese a que todas las pruebas estaban en contra del imputado y este fue puesto en libertad, seguirán poniéndole frente a la delincuencia a fin de contribuir a erradicarla.

“Es lamentable la resolución, pues sabemos que en Jaén también hay muchos casos donde los delincuentes utilizan armas de fuego para cometer sus fechorías, como si fuera un objeto no peligroso, solo esperamos que todos los delincuentes sean castigados conforme a ley”, concluyó.

DATO

Agentes de Inteligencia y de la Comisaría de Pucará, intervinieron a Juan Tarrillo, quien tenía en su poder dos armas de fuego de procedencia clandestina, las que habría estado a punto de vender.