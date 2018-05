Confirmado 5 muertes maternas en Cajamarca

Por: Jorge García

Simón Estrella, actual Director Regional de Salud de Cajamarca, se refirió sobre la mortalidad materna “Ese número ha bajado, pero necesitamos que las gestantes realicen todos los controles previos con el fin de no comprometer su salud ni la de su bebe”.

“Actualmente una mujer no puede resultar embarazada de casualidad, este tema tiene que ser planificado y eso pasa por la educación que recibe la madre. Ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir: se tiene que hablar de sexualidad en los colegios y tanto mujeres como hombres deben estar plenamente informados sobre los riesgos y responsabilidades que ocasionan un embarazo temprano o no deseado” manifestó.

“En cuanto al número de muertes maternas, según los resultados e índice ha disminuido a nivel regional. El último caso ocurrió en Santa Rosa la Yunga, en que la madre quería atenderse en Chiclayo y se negó a hacerse atender en el puesto de salud. Lamentablemente la madre falleció a causa de un cuadro de hipertensión” agregó.

Simón Estrella fue claro al afirmar que los centros de salud cuentan con tensiómetros y estetoscopios que permiten advertir sobre la presencia de estos cuadros clínicos que ponen en riesgo a las gestantes.

“Lo que pasa aquí es un tema de cultura y de educación. Las gestantes tienen que entender que deben acudir al centro de salud o al hospital desde un comienzo, y no esperar a que presenten mareos, zumbidos de oído o luces en los ojos, porque esto indica una complicación de su caso que puede generar desenlaces indeseados. Las madres pueden y deben llevar una gestación adecuada y controlada, en otras palabras: una gestación adecuada según lo estipulan las normas” acotó.

“La cifra actual confirmada en los casos de mortalidad materna es de cinco (05) casos. Aunque es un número muy reducido, estamos buscando el reducirlo a la mínima expresión posible. Y para ello, las madres deben colaborar utilizando el “Paquete de Madre Reenfocada”, el cual les brinda un control por un obstetra, un médico, un odontólogo, una ecografía y las pruebas de laboratorio respectivas. Hay que recalcar que todo esto es completamente gratuito, es decir que a la madre no les va a costar ni un sol” finalizó.