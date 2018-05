“25 DE MAYO 87 AÑOS DE LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL PERÚ

Por: Pedro Aliaga Correa

El 25 de mayo se celebra el Día de la Educación Inicial, Panorama conversó con la profesora especialista de la Dirección Regional de Educación Claudia Álvarez, quien nos da los pormenores de esta importante fecha y las actividades programadas que se desarrollarán en el transcurso de los días.

¿Profesora Álvarez, se aprestan a celebrar la semana de la Educación Inicial?

La semana de la Educación Inicial consiste en conmemorar el aniversario del primer Jardín que se creó en el Perú en 1931, bajo la solicitud de las hermanas Victoria y Emilia Barcia Bonifáz, un 25 de mayo. El que actualizó esta creación fue el presidente Augusto B. Leguía, con el lema “Todo por amor, nada por la fuerza”.

¿Qué es lo que se busca en este aniversario?

Busca fomentar en los niños el movimiento, el descubrimiento, la exploración, que es parte de nuestro enfoque pedagógico del nivel inicial.

¿Cuáles son las actividades programadas para la celebración de la Semana de la Educación Inicial?

Sí, la primera actividad es el día miércoles 16 que es la conferencia de prensa bajo la directiva 03 emitida por Dirección Regional de Educación que norma las actividades por el aniversario de la Educación Inicial, nuestra segunda actividad es el día jueves 17, que es un conversatorio a nivel nacional organizado por el Ministerio de Educación, donde van hablar sobre la importancia de las interacciones, el día lunes 21 tenemos el concurso de proyectos innovadores donde están participando las maestras con los padres de familia para así poder fomentar la investigación en las maestras, y que también nuestros niños puedan desarrollar un pensamiento claro, crítico, reflexivo y placentero que son las cualidades raigales de un pensamiento creativo. Luego para el día martes 22 tenemos el concurso de cuentos infantiles que está dirigidas a maestras de nivel inicial, donde ellas van a presentar sus trabajos, y habrá un ganador que se le va a reconocer resolutivamente y también luego DREC estará publicando estos cuentos ganadores, esto tiene como finalidad fomentar la literatura infantil en nuestro niños, pues constituye el nutriente básico para la formación de la personalidad del hombre, luego el día miércoles 23 por la tarde tenemos el segundo conversatorio denominado “Pasos seguros para el mañana” con un nombre que pueda identificar mejor la formación, porque queremos asegurar es la transición del ciclo II de cinco años al ciclo III que es primer grado, donde nuestros niños sean tratados con respeto, donde nuestros niños no sean obligados por ejemplo en el primer día de clases a realizar sumas, restas, dictados, porque no es misión de la educación inicial enseñar a leer y escribir, sumar y restar, sino es preparar sus habilidades del niño, este conversatorio es organizado por DREC con especialistas de primaria, los invitados son directores de educación primaria de las escuelas grandes de Cajamarca y directoras de nivel inicial y también hemos invitado a profesoras de primer grado y de cinco años y algunos integrantes de la APAFA.

¿Y para la víspera y Día Central que es el 25 de mayo que tienen preparado?

Para el día jueves tenemos una actividad que hemos organizado con el Instituto Victorino Elorz Goicochea, donde vamos a promover la producción escrita, tanto en los estudiantes como en las maestras sobre experiencias innovadoras que ellas tengan en el aula, y que las podamos compilar para después hacer una publicación, presentarlas y que pueda servir a otras instituciones. Finalmente el día viernes 25 nuestro Día Central el almuerzo de confraternidad organizado por la UGEL Cajamarca y el Festival de juegos el día jueves que es simultáneo en todas las instituciones educativas y el día miércoles también tenemos una estrategia denominada los muros que hablan que van a mostrar a la comunidad el trabajo de los niños, y también algún material informativo sobre lo que es el nivel.

¿Desde 1931 a la fecha ha habido una transformación de la Educación Inicial en el país?

Sí, la transformación se puede decir que es grande, ahora es una educación renovada porque antes al niño se lo concebía como un sujeto de reacción donde la maestra tenía que darle todo, tenía que ponerle el jabón en la mano, tenía que alcanzarle la toalla, o sea era un asistencialismo con los niños, en cambio ahora lo concebimos como un sujeto de acción, donde él es capaz de tener la iniciativa, donde desarrolla su autonomía, es capaz de expresarse, es abierto al mundo, es comunicativo lo que permite que nuestros niños realmente sea un ser integral, intelectual, física y emocionalmente.

¿Hay una política nacional sobre la Educación inicial en el Perú?

Sí, una de las políticas ha sido la creación de instituciones educativas a través acceso y en Cajamarca estamos aproximadamente en un 94% de avance en creación de instituciones educativas, somos la región que lidera a nivel del país.

¿La Educación inicial es sumamente importante, el niño adquiere valores en el hogar, pero se inicia como escolar en el jardín…?

Claro, precisamente en este conversatorio es sobre las transiciones, que es una transición, es lo que Ud. me comenta, la transición es un periodo clave de nuestra vida, un periodo que genera cierto desacomodo, por ejemplo, la primera transición es cuando el feto sale del vientre de la madre, la segunda transición es cuando el niño se separa del hogar para ir al jardín, y la tercera transición cuando pasa del jardín a la educación primaria y justamente ese tema es el que queremos abordar, porque en el de inicial por ejemplo, el niño aprende a través del juego, y cuando llega al aula de primer grado, ya no juega, de frente está posificado en una mesa, con un cuaderno, con un libro y se olvidaron prácticamente del lado lúdico del niño que es tan importante para poder desarrollarse.

¿Ud. me ha dicho que en las actividades por este aniversario participaran las APAFA. Quiero preguntarle lo que los padres de familia siempre dicen que la educación inicial de sus niños es muy costosa. Qué hay de cierto en eso?

Bueno sí, nosotros en el mes de enero formulamos un plan de materiales educativos justamente para verificar las listas de útiles y hasta condicionando a los padres o no, es cierto que se necesita materiales, pero solo es lo que denominamos una cartuchera básica que contenga colores, plumones, plastilina, eso sí lo va a utilizar el niño, papel bond, tijeritas. Lo que si no estoy de acuerdo es que a los padres de familia se les pida cuotas extraordinarias por ejemplo para que compren corrospum, para que compren Uhu, terokal, que son cosas que el niño no utiliza, lo que queremos es que el niño, él trabaje con ese material que el padre de familia proporcione a la institución educativa, entonces en ese aspecto se las ha orientado a las maestras, sino que a veces escapa a nuestras orientaciones.

¿Las universidades e instituciones superiores forman profesores de calidad en educación inicial?

Hace dos años atrás desde el 2016 estamos trabajando estrechamente con el Hermano Victorino Elorz Goicoechea y los profesores están siendo capacitados en talleres por mi persona, me han invitado, por ejemplo los temas sobre el currículo nacional, sobre los que es el enfoque pedagógico de nivel inicial, lo que es la educación temprana, por esa preocupación, si las cosas han cambiado y nosotros que estamos enseñando, algo que ya no les va a servir, entonces precisamente hemos coordinado con ellos, me refiero al nivel de educación inicial y primaria y han recibido capacitación por DREC, y este año ha sido incluido sobre lo que es primaria. Así que tienen todas las pautas para orientar a los estudiantes.

¿Finlandia es el país más adelantado en educación. Cuál es la diferencia de la educación inicial con nuestro país?

Es totalmente diferente porque se respeta la maduración del niño, por ejemplo aquí en el Perú que es lo que se ha hecho, la educación inicial se ha primarizado, no se ha respetado los derechos, los ritmos, el desarrollo, el proceso madurativo del niño, y hemos querido obligarlo a cosas que no son propias de su edad, en cambio en Finlandia el niño cede a los siete años, cuando todo su proceso madurativo ya se ha desarrollado y está apto para poder iniciarse en el proceso de la lectura y la escritura.

PUCHERITO.

LA TETA.

Hola cajachitos (as), esto lo encontré en las redes sociales y me motivo a publicarlo a propósito de haberse celebrado el Día de la Madre el segundo domingo de mayo, en verdad el día de la madre debe ser todos los días, pero es un tema que no está en debate, en discusión.

La madre está unida al nuevo ser desde que lo tiene en su vientre, más aun cuando el neonato luego recibe de su madre el pecho, el seno, el chucho o la teta, los cajamarquinos más lo conocemos como chucho.

Por eso quiero poner a ustedes mi caahachitos este escrito, sin duda describe lo que en realidad es la teta o el chucho de una mujer, ha sido escrito por Juan Sola y los invito a que lo lean.

“…Molesta la teta que asoma bajo de la blusa y cae, como caen los duraznos en febrero, sobre los labios diminutos de la cría hambrienta. Molesta la cría que acaricia la teta mientras posa los ojos nuevos en el rostro piadoso de la hembra que amamanta en el parque, en el colectivo, en el cantero.

Molesta el pezón, redondo y rosado, arrugado, rebosante de leche, besado y mordido. Incomoda la teta cuando es fruta y no morbo, cuando el acto es íntimos a pesar de ser público y ningún otro que no sea hembra o cría participa.

La teta apropiada es la teta que vende lencería, celulares, autos, pero nunca la que da de comer. Qué sabe la cría de momentos apropiados para llorar de hambre. Que sabe la cría del furioso marketing que condenó a la teta a ser pública para vender, pero nunca para amar…”

Bueno pues este escrito para algunos les pareció bonito, hermoso y de juro para otros no, Sonia Sonieta comentó: “Se me hace raro leer mujeres sudamericanas de países que hace mucho más calor que en España que tapen al niño para amamantar. La teta es algo más que comida, es consuelo, le calma los dolores, los ayuda a dormir, les da defensas etcétera, cuando mama un bebé te mira a los ojos, si lo tapas pierde el contacto visual y el consuelo de ver a su madre. Es un micromachismo pensar que una parte del cuerpo femenino es mala y hay que tapar”.

Por su parte Sil Leiva dijo: “Muy poético poco ético para mí. Tres “crías” he parido, jamás necesité amamantarlos en la vía pública. Aun cuando los amamanté, ya sea en mi casa con invitados o en casa ajena como invitada, tuve la discreción de colocar una toallita o pañuelo y tanto el niño como yo tuvimos un momento muy cálido sin pelar teta públicamente por más poético que podría haberse visto” .

Les gusto esto de la teta, en fin ustedes tienen la palabra.