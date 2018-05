Por amenazas universitaria renuncia a presidir Comité Electoral

Por:Jorge García

Noemi Silva Cruzado, ex presidenta del Comité Electoral Estudiantil de la Universidad Nacional de Cajamarca que fue elegido el pasado 26 de abril, denunció que se vio obligada a renunciar a ese cargo debido a las amenazas que se dieron en su contra, con el fin que abandone ese puesto.

“Han tomado las instalaciones de la UNC un grupo de estudiantes que dicen no pertenecer a ningún partido político, lamentablemente entre las personas que supuestamente estaban a mi cargo se están sorteando los cargos de este comité, aun a sabiendas que los mismos cargos solo pueden ser revocados mediante una asamblea estudiantil” manifestó.

“Ante las amenazas que te tenido como mujer y la discriminación por género de la que he sido objeto, pues se ha visto claramente que no aceptan que una mujer tome las riendas de este comité, he procedido a invitar a los estudiantes para que vuelvan a elegir un comité electoral, previa presentación de mi carta de renuncia” agregó.

Noemí Silva indicó que este proceso estaría siendo interferido por agrupaciones políticas externas a la UNC. “Hacen una votación indicando que tiene muchos seguidores. Varios de los estudiantes que han tomado la universidad y que dicen no pertenecer a ninguna agrupación política, ahora se están yendo como personeros”.

“Hay una fuerte contradicción en las personas que dicen “Yo tomo el local porque soy estudiante y me preocupa la universidad” para que luego esas mismas personas digan “Yo voy a postular”. Yo me voy a mantener a la expectativa y a través de las redes sociales me voy a manifestar como expresidenta del comité electoral sobre mi descuerdo total de cómo se está manejando esta asamblea estudiantil” finalizó.