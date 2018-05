Acuña afirma ante Comisión Lava Jato que no firmó contrato de concesión

Como estaba previsto, José Murgia, expresidente regional de La Libertad; César Acuña, en su calidad de exgobernador regional; y Luis Valdez, actual gobernador de la región, acudieron a la Comisión Lava Jato del Congreso para responder por la firma de contrato con Odebrech para la ejecución de la obra de la III Etapa de Chavimochic.

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña declaró ante la Comisión Lava Jato que no tuvo nada que ver con el contrato de concesión de la tercera etapa del proyecto Chavimochic y que no conoce a ningún miembro ni socio de la empresa Odebrecht.

“Que quede claro que César Acuña no tiene que ver nada en el contrato de concesión, César Acuña no ha firmado el contrato de concesión porque el año 2014 César Acuña era alcalde de Trujillo (…). Yo no conozco a ningún miento o socio de Odebrecht”, aseveró.

Asimismo, durante la sesión presidida por la congresista Rosa Bartra, César Acuña manifestó que no conoce a ningún directivo de Graña y Montero.

Acuña precisó, además que una OPD administra las dos primeras etapas del proyecto Chavimochic y que no conoce a las personas que firmaron dicho contrato.

“César Acuña no ha intervenido en lo absoluto. Yo he venido a aclarar porque es bueno que esto se aclare. La dignidad de las personas se construye en el tiempo y a mis 65 años debo venir a aclarar”, añadió, refiriéndose a él mismo en tercera persona.

No obstante, defendió la adenda que luego, como gobernador regional de la Libertad, firmó en dicho contrato, pues recordó que a su región se le daba un plazo determinado para entregar las tierras que serían parte del proyecto, pero este tuvo que ser ampliado porque el terreno no se pudo ceder.

“Estos proyectos de inversión puede modificarse por adendas cuando hay problemas de operación, y el gran problema era simple: el gobierno regional no entregó las tierras. Con esa adenda ampliamos el plazo e hicimos que el proyecto siga en pie”, destacó.

Dicha adenda, además, no demandó costos adicionales al Estado, tal como estaba estipulado en el propio contrato de concesión, añadió Acuña Peralta.

Por su parte José Murgia, expresidente regional de La Libertad, fue consultado sobre la decisión de que la III etapa de Chavimochic sea concesionada a través de asociación pública privada, cuando las anteriores etapas fueron por contratos con empresas públicas.

Ante ello, la exautoridad regional afirmó que la decisión se tomó porque los megaproyectos en el país como Majes y Sihuas se habían ejecutado a través de esta modalidad.

Respecto a la participación de Luis Valdez, la comisión le consultó si se ha elaborado un documento con la adenda N° 2 para la continuidad de la obra, hecho que el gobernador descartó.

“No he firmado nada y no lo firmaría porque no se ha confimado a la empresa que continuará la obra, y segundo, porque las condiciones son lesivas al Estado. Ese documento no existe”, aseveró.

Además, Luis Valdez fue consultado sobre la pérdida de 16,000 hectáreas de Chavimochic y sobre la participación de la Procuraduría en la defensa.

“Tengo conocimiento que la Procuraduría ha seguido el proceso, ha contestado la demanda; pero si me da el número de expediente, voy a enviarle esa información”, agregó.

Cabe resaltar que, la concesión de la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic fue entregada a un consorcio en el cual tenían participación la empresa brasileña Odebrecht y la peruana Graña y Montero.