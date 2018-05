“VOY A RENUNCIAR A MI BANCADA PORQUE HE SIDO RELEGADO POR LOS JERARCAS DEL FRENTE AMPLIO”.

Jorge Castro, congresista hasta ahora de la bancada del Frente Amplio en entrevista para Panorama ha dicho que va a renunciar a dicha bancada por no estar de acuerdo con actitudes que han rebasado el vaso.

¿Congresista Castro, luego de conocer la contratación de una ex emerretista por parte de la congresista Foronda de su bancada el Frente Amplio Ud. ha dicho que renunciará?

Bueno no solamente es por este caso, esa es la gota que ha rebalsado el vaso lamentablemente tenemos varias cuestiones de esa naturaleza lo cual desdice de la bancada.

¿Cuáles son esas cuestiones?

Para poner en claro por ejemplo es lo siguiente por eso hemos tenido problemas en el caso de que nuestros ´proyectos que presentamos nunca han sido apoyados por la bancada, esa una situación ya de tratar de boicotear nuestra labor congresal, no son trabajados de la manera debida y simplemente hasta la fecha teniendo tal cantidad de proyectos no apoyan. Segundo lugar nosotros en ningún momento hemos estado en ningún cargo presidenciable de comisión o importante dentro de las comisiones o sea estamos hablando de las comisiones primarias.

¿Por qué?

Porque teniendo un amplio respaldo de la población y teniendo las credenciales, eso no lo hicimos pesar en el primer año, el segundo año lamentablemente tampoco, por el contrario se trató de ningunear a las personas en el caso concreto de Lava Jato nosotros fuimos sacados de la peor forma, nadie ha estado conforme con esto, pero obedeciendo seguramente a intereses subalternos, y ese es el tema y después en infinidad de ocasiones también vamos en esa dirección, lo cual no nos ha aparecido adecuado porque hemos estado en una lucha frontal contra la corrupción que pareciera que esto ha pisado algunos callos que definitivamente ha habido presiones de uno u otro lado que definitivamente siempre han querido mantenernos en un estado de postergación.

¿Lo que me quiere decir es que siempre ha estado relegado dentro de su bancada?

Sí, pero de alguna u otra manera nos hemos hecho visibles, bueno hemos tenido bastante suerte en algunos aspectos que hemos llevado adelante, más que suerte es el resultado del trabajo por supuesto, y bueno después de eso permanentemente en líos de carácter secundario, pero cuando nosotros deberíamos estar ocupados en lo que significa trabajar en función de los intereses nacionales del pueblo del Perú, porque para eso nos paga la gente, para eso ha confiado en nosotros, en todo caso esos son los temas centrales.

¿Pero eso lo tiene Ud. acumulado desde que fue separado de la Comisión Lava Jato por su misma bancada?

Lógicamente porque fue inapropiada, y lo que es grave porque se pensó que inicialmente se iba a sacar a la señora Bartra, y eso es falso totalmente y la mejor prueba es que con la persona que nos ha reemplazado tampoco han hecho nada, y lo que es más grave el Frente Amplio ni siquiera se ha visibilizado, nosotros éramos totalmente visibles en la Comisión Lava Jato que adquirió una importancia muy alta, y lamentablemente hoy ha perdido toda esa notoriedad, al contrario hablando del antifujimorismo, al final de cuenta los antifujimoiristas y fujimoristas han resultado hoy con mi ausencia han resultado reflotando.

¿Congresista Ud. ha conversado con el líder de Tierra y Libertad y vocero principal de la Bancada del Frente Amplio. Marco Arana sobre todo lo que me está diciendo?

Sí, hemos conversado en dos, tres oportunidades, hace un mes atrás volvimos a conversar y me manifestó que, la verdad es que ellos se han dado cuenta de los errores que han cometido, pero siguen cometiéndolos, yo ya en esos momentos le dije que tengo que ser sincero, en ese momento le dije yo ya estoy con un paso fuera del Frente Amplio.

¿Por qué le manifestó eso?

Porque no es la forma como debe tratarse, yo he sido muy cercano, muy leal en cada una de las cosas y hemos hablado muy fuerte para ser visible al Frente Amplio, inclusive tenemos gente que nos conoce ocasionalmente en Piura, en Arequipa, bueno en Arequipa siempre he sido conocido relativamente, no, ahora también nos conocen en Trujillo, en Chiclayo en cada uno de esos sitios que de casualidad o hemos visitado en algunos momentos, y en otros en que han venido al despacho y han sido plenamente atendidos, porque esa es nuestra característica de estar cerca de la gente siempre, y lamentablemente pues a estas alturas para nosotros ha sido complicadísimo esto, pero tampoco se explican, hemos tenido llamadas de diversos lugares del país, no se explican nunca como se ha procedido de esa manera.

¿Hay otros casos por el cual se ha sentido UD. incomodo en el Frente Amplio?

Hay otro detalle adicionalmente, en el caso de Arequipa por ejemplo, frente a los resultados que habíamos dado en el caso Lava Jato, en el fondo hemos sido una pieza importantísima dentro de todo en el caso de Kuczynski inclusive, ahora, pero sobre esto en el caso del Proyecto Majes donde se ha manejado 800 millones de soles, al gente de A requipa pidió que quien habla sea el presidente de la comisión, y ya incluso lo habían anunciado por los medios de comunicación, etc., a mí me hicieron conocer después que ellos habían tomado la decisión, ni siquiera consultaron conmigo lógicamente que eso hubiera sido lo más prudente para informarles de manera adecuada, pero que paso, manifestarle que no estábamos en muy buenas relaciones con los jerarcas del Frente Amplio, y ustedes pueden darse cuenta que al tener ellos conocimiento, determinaron que sea Wilber Rojas, eso ha sucedido hace algunos días atrás, la semana pasada y eso también ha incomodado a los de Arequipa, también nos han llamado y nos han indicado que ellos pensaban que iba ser quien habla, etc., y no están en una buena posición justamente por eso. Yo lamento eso, porque en Arequipa he sido dirigente universitario y saben que yo no arreglo, no arreglo, no entro al negociado y por eso es que hemos alcanzado una notoriedad importante en el poco tiempo en que hemos estado, en Lima, en el congreso y diversos lugares del país que nos han invitado.

¿La congresista Foronda justifica la contratación de la emerretista Madrid, porque cumplió con su pena y se ha reinsertado a la sociedad. Comparte Ud. eso?

No, yo no estoy muy de acuerdo con eso, lo que yo he manifestado ante los medios de comunicación, porque para mí fue una sorpresa, es de que aquí hay un acto impróspero, inadecuado.

¿Por qué impróspero, inadecuado?

Porque los congresistas no tenemos mandato imperativo, yo no le puedo decir contrata a tal, o el otro me puede decir no, cada uno de nosotros somos responsables, por eso es que también me gusta hablar con precisión, en ese aspecto emití una opinión que era una situación impropia, inadecuada, pero que eso es de exclusiva responsabilidad de la señora María Elena Foronda, no de la propia bancada, porque si bien es cierto, nosotros no le pagamos, pero nosotros recomendamos, o mejor dicho ni siquiera recomendamos, presentamos quienes deben trabajar en nuestros despachos, y eso es irrecusable por parte de la oficina de personal del congreso, salva que haya un documento en contrario, en el sentido de que bueno presente certificados falsos, porque hay varios requisitos y esos se tienen que cumplir, todo lo demás, escoger a la persona es inherente a la labor congresal, por eso es que es personal de confianza.

¿Esta praxis, estas actitudes del Frente Amplio le hacen daño a la izquierda del país?

Esto desdice, pues es indudable que tengo que coincidir con Ud. la labor de una izquierda, y lamentablemente nos ha tocado vivirla a nosotros, y bueno pues uno no de ja de aprender.

CONGRESO Y EL CABALLO DE CALIGULA.

Hola cajachitos (as), el cholo Lolo que le gusta estar al día en las redes sociales encontró este artículo escrito por Herbert Mujica Rojas, y le dice al cholo Nacarino, léelo que buen artículo sobre el congreso peruano, y los invitamos a que ustedes también lo lean.

“…Refiriéndose al Congreso, Manuel González Prada en su filudo artículo Los honorables (Bajo el oprobio 1914), produjo una definición lapidaria que el tiempo no ha podido borrar:

“Hasta el caballo de Calígula rabiaría de ser enrolado en semejante corporación.”

La semana que pasó registró el archivamiento de un proyecto de ley contra la reelección parlamentaria. Nadie habría podido imaginar que los legisladores votantes se comportaran de modo distinto. El Congreso, sus honores, protocolos, papeleos, sueldos, tropas de asesores y pelotones de secretarias, amén que prensa turiferaria, conforman el margesí de privilegios de que son avituallados estos ciudadanos.

Los reeleccionistas afirman, sin vergüenza ni sangre en la cara, que el país necesita experiencia y que esa virtud es patrimonio de aquellos que ya tienen 15, 20, 25 años apoltronados en la curul. ¡Como si la mediocridad pudiera ocultarse en cada uno de sus rebuznos o apariciones ante los medios de comunicación a quienes transmiten sus elocuentes naderías!

Si se juntara a todos aquellos veteranos en el Parlamento y se hiciera auditoría de la calidad de leyes que alguna vez –en los raros momentos en que decidieron trabajar- impulsaron, se comprobaría que el balance es pobre, paupérrimo. En 20 ó 30 años no hay ¡ni 100 propuestas gravitantes en la vida de las mayorías nacionales!

La superficialidad brota de los legisladores de modo espontáneo y sus alocuciones navegan en la epidermis pero ¡eso sí! el rostro grave, el gesto teatral, la voz engolada, la promesa de cumplimiento endosada al asesor que toma nota atenta para olvidarse del asunto a los 5 minutos. Más aún, se refocilan cuando les llaman doctores o el chofer abre las puertas del vehículo asignado para su uso. La gran mayoría no descifra aún los códices elementales del manual de Carreño pero en la tarima legislativa son sabios civiles, dueños de la ciencia infusa que sólo ellos entienden.

La reelección por una vez o indefinida atenta contra la renovación política o ciudadana, yugula cualquier recambio y entroniza a genuinos idiotas con saco y corbata o traje en puestos para los que son absolutamente ineptos.

Hay temas candentes sobre soberanía aérea, marítima, terrestre que debieran ser discutidos por el Congreso. ¡Nada de nada! No sólo es ignorancia y desatención, también es falta de civismo y conocimiento. La minucia despreciable, los 5 minutos de fama, la miopía monumental, caracterizan a un Parlamento desastroso. De 130 integrantes, casi ni 10 lograrían protagonizar un papel fundamental en los destinos del país.

¡Pero tóquenles el tema de la reelección y allí todos son uno! El espíritu de cuerpo y la solidaridad jactanciosa produjo pocos días atrás una morisqueta típica contra cualquier eliminación del tejido necrosado”.