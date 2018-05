Gavilán va por el ‘Santo’

1:30 en Lima.

UTC tendrá un complicado rival cuando enfrente a la Universidad San Martín en Lima, para ser más exactos en el Alberto Gallardo – habitual estadio que alberga a Sporting Cristal – por la primera fecha del Torneo Apertura.

El equipo cajamarquino no la pasó bien en las primeras fechas del Torneo de Verano, por varios factores: estuvieron sin estadio, perdieron en el debut por W.O y al ser instalados en Guadalupe, UTC no sacaba buenos resultados ya que no encontraron una estabilidad.

Sin embargo, en la segunda rueda del torneo, UTC regresó a Cajamarca, pero esta vez en la provincia de Cajabamba. Ahí, en el estadio Germán Contreras Jara, los pupilos de Franco Navarro han sacado buenos resultados y en las últimas fechas el Gavilán pudo escalar en la tabla quedando cuarto lugar del grupo A.

Ahora, los cajamarquinos en este Torneo Apertura que arranca mañana domingo quieren empezar la primera fecha con el pie derecho ante un San Martín que no es tan confiable de local y que en esta temporada no pudo con el Gavilán. Hay partido Santo – Cajacho en estadio Celeste.

PROGRAMACIÓN, TORNEO APERTURA – FECHA 1

SÁBADO 19: 1:00 p.m. Binacional vs. Municipal, 3:30 p.m. Unión Comercio vs. Cantolao, 5:45 p.m. Sport Rosario vs. Alianza Lima, 8:00 p.m. Sport Boys vs. Sporting Cristal

DOMINGO 20: 1:30 p.m. San Martín vs. UTC, 4:00 p.m. Universitario vs. Melgar