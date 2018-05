“KENJI, RAMIREZ Y BOCANGEL DEBEN SER SUSPENDIDOS Y DESTITUIDOS”

Panorama conversó con el congresista de Fuerza Popular César Antonio Segura, encargado de investigar a Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, por haber participado en los mamanivideos en la compra de votos para evitar la vacancia de PPK. Segura presentó su informe y plantea la suspensión y la destitución para estos tres congresistas. El legislador .De este y otros temas de actualidad nacional habla

¿Congresista Ud. presentó su informe sobre los casos de Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel comprometidos en la compra de votos para evitar la vacancia de PPK?

Ha terminado sí la parte de mi informe, de aquí corresponde al pleno de la Sub comisión de acusaciones constitucionales evaluarlo, y bueno aprobarlo o desaprobarlo, no.

¿Según su informe estaría ya echada la suerte de estos tres congresistas?

No, porque como te vuelvo a reiterar esta es una opinión del encargo que se me diera en la sub comisión.

¿Es decir, su informe va a la sub comisión de acusaciones constitucionales?

Claro que el jueves 17 sesionaron a las cinco de la tarde.

¿Es allí donde se va debatir su informe sobre estos tres congresistas?

Así es, donde se ha visto, discutido, se llevará a un debate, y obviamente va al voto y de allí se verá si se archiva o se continúa. El resultado sea archivamiento o aprobación de este informe va a ir al pleno de la comisión permanente donde también se vuelve a evaluar como primera instancia.

¿Hay entonces un proceso que va a continuar?

Todavía hay un camino por recorrer, así es.

¿Personalmente Ud. que es el que ha hecho este informe que nos puede decir concretamente?

Hemos valorado todos los documentos y las pruebas nos han alcanzado, como el video completo y los audios, bueno nosotros estamos solicitando como conclusión la destitución y la suspensión de los congresistas, basados por una infracción constitucional al Art. 35, 39, 43, 44 y 45 que son los que se enunciaron en la denuncia, pero nosotros hemos agregado el artículo 38.

¿Qué dice el Art. 38?

El Art.38 le pide a todos los miembros del estado que honren al Perú, proteger los intereses nacionales, así como respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Esto es contundente y de acuerdo a la jurisprudencia en el parlamento ya han sido sancionados varios congresistas con la destitución por hechos que han vulnerado la Constitución, y en el caso de los delitos penales, no, el cohecho activo genérico, donde no necesariamente hay que demostrar lo ofrecido se dio, sino simplemente ofrecer, ofrecer, presumir de dádivas para que se estipule este delito, no.

¿En el caso del Congresista Mamani que por informes periodísticos también participa en unos audios con temas similares al que Ud. investigó, no corre la misma suerte?

Lo que pasa es que la denuncia no es para ellos, ni para Mamani, ni para Aragón, son para tres congresistas, si hubiese otra denuncia sería otra sesión y sería otro análisis, y de repente de otro delegado, a mí me han alcanzado o hecho responsable, informe respecto sobre la denuncia que presentaron contra estos tres congresistas, y eso es lo que yo he analizado.

¿El caso Mamani puede ser entonces denunciado?

Puede haber otras denuncias como también para el ex ministro Giufra, para el presidente PPK, y por la vía civil para otros que han estado implicados, esas son otras denuncias.

¿El impedimento de salida del país por el caso Pativilca al Ex presidente Fujimori, ha manifestado que no apelará. Cuál es su parecer?

Bueno el presidente Fujimori, nuestro líder histórico ha dicho claramente que ha pasado tantas cosas en nuestro país, ha cumplido una condena, para nosotros siempre injusta, no, no es necesario el hecho que se haya dado este tipo de orden por parte del juzgado, y tampoco sería necesaria apelarla, lo que sí yo creo es que está dentro de las líneas que el viene trabajando, y a nosotros n os ha alegrado mucho verlo ya un poco más seguido en las calles y también a través de las redes.

¿En el caso de la comisión Lava Jato se dice que ha gastos excesivos ha sido denunciado por la congresista de APP Gloria Montenegro. Qué es lo que pasa que piensa Ud.?

Bueno se debe respaldar porque se vienen evidenciando y desarticulando mafias y organizaciones de corrupción que han afectado durante muchos años al estado, y bueno Gloria Montenegro siempre está tratando de buscar cámaras, es una persona que le gusta el tema mediático, y que bueno cualquier anuncio respecto a la lucha contra la corrupción vamos a tener que enfrentarnos, quienes vamos a luchar, estamos luchando contra la corrupción, vale decir quienes amamos al país y queremos un cambio radical de la lucha frontal contra la corrupción, vamos a ser denunciados y vamos a ser cuestionados, estamos preparados para eso, no, y bueno con Cortes Interamericana de Derechos Humanos que defienden a terroristas, con miembros del Tribunal Constitucional que dicen ser doctores y no los son el riesgo es mucho mayor y estamos preparados para ello.

¿Cómo que hay congresistas que han mentido en sus hojas de vida, no han terminado sus estudios, han presentados certificados falsos, etc. etc.., no?

Y se deben sancionar, no, en todas las organizaciones siempre hay gente que defiende o que es parte de la corrupción, y en Fuerza Popular no blindamos a nadie, yo soy un representante de la región Ica y me habrá escuchado Ud. cuestionar fuertemente en los plenos ante los ministros al gobernador regional que fue elegido por Fuerza Popular, entonces bajo los lineamientos de Fuerza Popular nosotros quienes realmente creemos en la agenda que tiene FP, que es una agenda país vamos a trabajar por, primero combatir a la corrupción y a estas mafias que tanto daño le hacen al país, y si hay congresistas que están cuestionados y que están denunciados en el Poder Judicial, esperemos que el Poder Judicial y el Ministerio Público hagan su trabajo, y de una vez por todas esto ya se aclare.

¿Antes de irse PPK firmó unos acuerdos petroleros, el presidente Vizcarra ha dicho mientras no haya claridad en esos contratos, no los va refrendar. Ha hecho bien el Presidente?

Por supuesto, firmas de algunos contratos a sabiendas que el tema estaba bastante peliagudo respecto a su permanencia en el gobierno, yo creo que una persona con mínimo de decencia debió abstenerse, no, y esperar que las cosas se resuelvan para continuar firmando contratos tan importantes, así que yo creo que todo el respaldo al presidente Vizcarra.

¿Ya se han concluido con la traducción del caso Lava Jato. Cree que saldrán más casos de corrupción a la luz?

Bueno yo creo que las cosas que se adelantan a salir, por el contrario se basen en la verdad y no generar suspicacias y malas informaciones de quienes están involucrados, tratar de confundir a la opinión pública, la opinión mediática está prácticamente de la mano con hechos de corrupción, porque detrás de estas grandes empresas de comunicación hay intereses de constructoras, entonces hay que decirlo como es, y definitivamente está en riesgo hasta nuestra vida, pero alguien tiene que venir a hacer la diferencia. Así que en ese sentido, yo le exigiría más bien al Ministerio Público que los comentarios que suelte dejen de ser comentarios y que de una vez por todas les gusta tanto las pantallas, resuelva de una vez por todas estos casos que el Perú tanto necesita de una vez se aclaren.

¿Concuerda con su colega Becerril que la congresista Foronda no debe estar más en el congreso por haber contratado y tener como trabajadora a una ex emerretista?

No solamente una ex emerretista, una sentenciada por terrorismo, una persona que estuvo involucrada en estas cárceles populares y, que no fue dentro de sus planes, no solamente estuvo entre sus planes el destruir el congreso, sino que también privó de la libertad a tanta gente, empresarios, políticos, etc., yo creo que realmente es una vergüenza, es parte del trabajo que viene haciendo el terrorismo en la actualidad, ya que la democracia es ausente la institucionalidad, no hay mecanismo de seguimiento de control, militancia democrática, no existe, nosotros debemos implementar militancia democrática, de tal manera que defendamos todos los fueros, porque hoy por hoy el terrorismo ha dejado las armas, pero está introduciéndose en todos los estamentos estatales para apoderarse del país y destruirlo.